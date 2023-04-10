Сомнолог: неправильный подбор подушки приводит к нарушениям сна и болям в спине

0:43 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Если подушка держит голову плохо, прогибается шейный отдел позвоночника, из-за чего межпозвоночные диски смещаются и задевают нервные волокна. Об этом рассказала врач-сомнолог, терапевт Дарья Лебедева, сообщает сайт "Москва 24".

Специалист объяснила, что неправильный подбор подушки ведёт к нарушению сна, болям в шее и спине. Также, по словам доктора, можно испытать головную боль наутро.

Сон из-за неправильно подобранной подушки становится некачественным, отсюда возникает разбитость, снижение работоспособности, плохое настроение, сонливость и утомляемость, заключила собеседник канала.

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