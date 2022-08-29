Диетолог Евгений Арзамасцев рассказал, кому стоит есть мясо с кровью. Как напомнил врач, такое блюдо является безвредным для организма человека, если оно состоит из говядины.
"Мясо с кровью позволяет лучше влиять на уровень гемоглобина и железа. В таком виде эти элементы лучше сохраняются", — объяснил эндокринолог, слова которого передаёт URA.RU.
Ранее гинеколог Ольга Каплина назвала в беседе с Pravda.Ru способы укрепить иммунную систему. Специалист порекомендовала не забывать употреблять белок, цинк, витамины C и E.
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