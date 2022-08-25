Врач Каплина: "Селен, цинк и железо важны для укрепления иммунитета"

Иммунитет — сложная система, состоящая из множества компонентов. Благодаря ему каждый защищен от болезнетворных микроорганизмов, провоцирующих развитие заболеваний. Если говорить просто, без иммунитета человек не смог бы пережить даже элементарную простуду. От том, что такое иммунитет и как его повысить, рассказала читателям Pravda.Ru гинеколог-эндокринолог Ольга Каплина.

Что такое иммунитет

Появляясь на свет, новорожденный не остается беззащитным перед внешними агрессивными факторами. У него есть врожденный иммунитет. Ребенок получает дополнительные антитела от матери: сначала через плаценту, затем, после рождения, с грудным молоком. В результате происходит формирование естественного пассивного иммунитета.

Важную роль в формировании защиты организма играет вакцинация. С её помощью формируется искусственный иммунитет. Это создает дополнительную защиту организма еще до встречи с возбудителями опасных заболеваний.

После проникновения инфекции иммунитет "запоминает” конкретного болезнетворного агента. Наблюдается активная выработка антител, которые в будущем защитят человека от данного возбудителя. Формируется естественный активный иммунитет.

Человек способен самостоятельно ослабить защитные возможности своего организма. Курение и употребление алкоголя отрицательным образом сказываются на активности иммунных клеток. Также негативно влияют на защиту организма от болезнетворных агентов:

недостаток сна,

хронический стресс,

избыточный вес.

Продолжительное время обесценивалось влияние холода на работу иммунитета. Ведь это не бактерия и не вирус. Но когда мы мерзнем, наша иммунная система работает хуже. Следовательно, холод повышает шансы заболеть.

Но и сильно кутаться не стоит. Во время нахождения на холоде полезно активно двигаться, даже просто прогуляться по парку. Такое времяпрепровождение улучшает микроциркуляцию крови и разогреет ткани. Но если ноги намокли, нужно быстро переобуться в сухую обувь, выпить горячий чай, чтобы согреться.

Как и какие витамины влияют на иммунитет?

Поддерживать иммунный ответ помогают несколько витаминов.

Витамин D или холекальциферол

Он принимает активное участие в борьбе с инфекциями и поддерживает работу иммунной системы. Рецепторы к нему расположены по всему организму, в особенности в защитных клетках.

Научно доказано, что нехватка витамина D повышает восприимчивость организма к вирусам и провоцирует более тяжелое течение вирусных инфекций. Также проводятся исследования относительно роли витамина D в развитии аутоиммунных заболеваний.

Прием витаминных добавок, содержащих холекальциферол, поддерживает работу иммунной системы.

Рекомендованная ежедневная доза витамина D — 2000 МЕ.

Витамин С

Антиоксидант нейтрализует негативное действие свободных радикалов и снижает окислительный стресс. Также витамин стимулирует образование, работу и перемещение белых кровяных телец, т. е. лейкоцитов, которые отвечают за устранение микробов, следовательно, ускоряют защитные реакции организма. Достаточное поступление витамина С позволяет организму быстрее справиться с простудой и восстановиться после перенесенного заболевания.

Селен

Один из важнейших микроэлементов в организме человека. Он входит в состав различных ферментов и белков, которые называются селенопротеинами. Микроэлемент участвует в создании ДНК, отвечает за антиоксидантную защиту организма и работу иммунной системы.

Цинк

Необходим для протекания в организме жизненно важных химических реакций. Микроэлемент принимает участие в синтезе ДНК, создании новых клеток, процессе регенерации тканей и поддержке работы иммунной системы.

Железо

Входит в состав ферментов, которые необходимы для клеточного иммунитета.

Витамин А

Необходим для функционирования естественных барьеров организма — кожного покрова, дыхательной системы, слизистых ротовой полости, желудка, кишечника, которые предотвращают проникновение болезнетворных агентов.

Витамин Е

Обладает антиоксидантной функцией. Он защищает целостность клеточных мембран, которые подвергаются негативному влиянию свободных радикалов.

Можно ли укрепить иммунитет питанием?

Витамины и микроэлементы играют важнейшую роль в функционировании иммунной системы.

Недостаток в рационе нутриентов приводит к нарушению:

клеточного иммунитета;

системы комплемента;

выработки необходимого количества иммуноглобулина А;

функционирования фагоцитов;

созданию цитокинов.

Белково-энергетическое недоедание (недостаток энергии и белка в рационе) провоцирует нарушение клеточно-опосредованного иммунитета, т. е. организм не может создавать иммунные клетки быстро и в необходимом объеме.

Поэтому в ежедневном меню человека в нужном объеме должны присутствовать:

белок (говядина, рыба, курица, индейка, сыр, творог, орехи) - необходим для формирования защитных клеток и антител, в состав белков входят аминокислоты, которые являются своеобразным "топливом” для иммунитета;

витамин С (цитрусовые, клубника, помидоры, болгарский перец) - влияет на защитную функцию организма, потребность в данном витамине должна быть полностью перекрыта питанием;

витамин Е - антиоксидант, который содержится в орехах, семенах, растительных маслах;

цинк - иммуностимулятор, который содержится в мясе, молоке, семенах, орехах и цельнозерновых продуктах.

Каким образом повысить иммунитет во время беременности?

В момент беременности иммунная система женщины меняется, чтобы обеспечить нормальное развитие плода. Поэтому для сохранения здоровья в данный период особенно важно дополнительно поддерживать защитную функцию организма.

Важно высыпаться. Нет ничего лучшего, чем качественный ночной сон. Дефицит отдыха истощает иммунную систему, в результате чего организм становится более восприимчивым к влиянию вирусов и бактерий.

Беременной необходимо уделить внимание рациону. Ежедневное меню должно быть сбалансированным. Желательно, чтобы каждый прием пищи включал порцию овощей.

Постараться избегать любых переживаний. Стресс негативным образом сказывается на общем состоянии беременной и пагубно влияет на иммунитет.

Не нужно забывать про витамины: фолиевая кислота, кальций, йод, витамин D.

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