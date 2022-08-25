Иммунитет — сложная система, состоящая из множества компонентов. Благодаря ему каждый защищен от болезнетворных микроорганизмов, провоцирующих развитие заболеваний. Если говорить просто, без иммунитета человек не смог бы пережить даже элементарную простуду. От том, что такое иммунитет и как его повысить, рассказала читателям Pravda.Ru гинеколог-эндокринолог Ольга Каплина.
Появляясь на свет, новорожденный не остается беззащитным перед внешними агрессивными факторами. У него есть врожденный иммунитет. Ребенок получает дополнительные антитела от матери: сначала через плаценту, затем, после рождения, с грудным молоком. В результате происходит формирование естественного пассивного иммунитета.
Важную роль в формировании защиты организма играет вакцинация. С её помощью формируется искусственный иммунитет. Это создает дополнительную защиту организма еще до встречи с возбудителями опасных заболеваний.
После проникновения инфекции иммунитет "запоминает” конкретного болезнетворного агента. Наблюдается активная выработка антител, которые в будущем защитят человека от данного возбудителя. Формируется естественный активный иммунитет.
Человек способен самостоятельно ослабить защитные возможности своего организма. Курение и употребление алкоголя отрицательным образом сказываются на активности иммунных клеток. Также негативно влияют на защиту организма от болезнетворных агентов:
Продолжительное время обесценивалось влияние холода на работу иммунитета. Ведь это не бактерия и не вирус. Но когда мы мерзнем, наша иммунная система работает хуже. Следовательно, холод повышает шансы заболеть.
Но и сильно кутаться не стоит. Во время нахождения на холоде полезно активно двигаться, даже просто прогуляться по парку. Такое времяпрепровождение улучшает микроциркуляцию крови и разогреет ткани. Но если ноги намокли, нужно быстро переобуться в сухую обувь, выпить горячий чай, чтобы согреться.
Поддерживать иммунный ответ помогают несколько витаминов.
Он принимает активное участие в борьбе с инфекциями и поддерживает работу иммунной системы. Рецепторы к нему расположены по всему организму, в особенности в защитных клетках.
Научно доказано, что нехватка витамина D повышает восприимчивость организма к вирусам и провоцирует более тяжелое течение вирусных инфекций. Также проводятся исследования относительно роли витамина D в развитии аутоиммунных заболеваний.
Прием витаминных добавок, содержащих холекальциферол, поддерживает работу иммунной системы.
Рекомендованная ежедневная доза витамина D — 2000 МЕ.
Антиоксидант нейтрализует негативное действие свободных радикалов и снижает окислительный стресс. Также витамин стимулирует образование, работу и перемещение белых кровяных телец, т. е. лейкоцитов, которые отвечают за устранение микробов, следовательно, ускоряют защитные реакции организма. Достаточное поступление витамина С позволяет организму быстрее справиться с простудой и восстановиться после перенесенного заболевания.
Один из важнейших микроэлементов в организме человека. Он входит в состав различных ферментов и белков, которые называются селенопротеинами. Микроэлемент участвует в создании ДНК, отвечает за антиоксидантную защиту организма и работу иммунной системы.
Необходим для протекания в организме жизненно важных химических реакций. Микроэлемент принимает участие в синтезе ДНК, создании новых клеток, процессе регенерации тканей и поддержке работы иммунной системы.
Входит в состав ферментов, которые необходимы для клеточного иммунитета.
Необходим для функционирования естественных барьеров организма — кожного покрова, дыхательной системы, слизистых ротовой полости, желудка, кишечника, которые предотвращают проникновение болезнетворных агентов.
Обладает антиоксидантной функцией. Он защищает целостность клеточных мембран, которые подвергаются негативному влиянию свободных радикалов.
Витамины и микроэлементы играют важнейшую роль в функционировании иммунной системы.
Недостаток в рационе нутриентов приводит к нарушению:
Белково-энергетическое недоедание (недостаток энергии и белка в рационе) провоцирует нарушение клеточно-опосредованного иммунитета, т. е. организм не может создавать иммунные клетки быстро и в необходимом объеме.
Поэтому в ежедневном меню человека в нужном объеме должны присутствовать:
В момент беременности иммунная система женщины меняется, чтобы обеспечить нормальное развитие плода. Поэтому для сохранения здоровья в данный период особенно важно дополнительно поддерживать защитную функцию организма.
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