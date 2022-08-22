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Автор Ирина Гусакова

Эксперт Генералова: "Дерматит — симптом дефицита цинка"

Здоровье

Цинк является одним из основных микроэлементов в питании человека, необходимым для нормального функционирования организма. Он найден в составе более 200 ферментов. Цинк участвует в обмене белков, углеводов, липидов (жиров), нуклеиновых кислот (он стабилизирует ДНК, РНК и рибосомы). Также цинк способствует усилению синтеза собственного коллагена организма при заживлении ран и стабилизации мембран лизосом. Цинк входит в состав инсулина и регулирует уровень сахара в организме. Он участвует в развитии иммунного статуса, за счет своего влияния на Т-лимфоциты, поддерживает рост и нормальное функционирование клеток иммунной системы. О том, почему так опасен дефицит цинка, рассказала медицинский директор лаборатории НАКФФ Олеся Генералова.

Эксперт Генералова: "Дерматит — симптом дефицита цинка"

Цинк: какая должна быть норма

Организм человека содержит 2-3 г цинка, при этом основная часть — около 60% — находится в скелетных мышцах, 30% — в костях и 10% — в остальных тканях. У мужчин в предстательной железе содержится 15 мг цинка.

Суточная потребность цинка: 10-15 мг.

Источники цинка:

  • морепродукты,
  • мясо, птица, печень,
  • капуста, шпинат,
  • зародыши пшеницы, пшеничные отруби и крупы, дрожжи,
  • бобовые, какао,
  • твердые сыры,
  • грецкие орехи.

Чем опасен дефицит цинка

Дефицит цинка — это не острое состояние, оно развивается медленно. Нарушаются работы многих ферментов, что ведет к развитию болезней нервной, эндокринной, пищеварительной и половой систем. Клинически заподозрить на начальном этапе сложно, в дальнейшем появляются симптомы, которые можно списать на другие причины нехватки микроэлементов и витаминов. Такие как:

  • нарушения восприятия вкуса и запаха;
  • поражение слизистых оболочек (стоматиты, эрозии, язвы);
  • кожные проявления (экзема, дерматиты, плохое заживление ран);
  • задержка роста, сексуального развития у детей;
  • депрессия, ухудшение памяти, анорексия;
  • бесплодие (угнетение сперматогенеза).

Только при помощи лабораторной диагностики определения концентрации цинка в сыворотке крови можно сказать, что причина симптомов является проявлением дефицита именно этого микроэлемента.

Причины дефицита цинка

Причины снижения концентрации цинка в организме:

  • заболевания желудочно-кишечного тракта,
  • кровотечения, вызванные кишечными гельминтозами,
  • инфекционные заболевания,
  • легочный туберкулез,
  • беременность,
  • болезни почек,
  • потоотделение, вызванное высокой температурой внешней среды,
  • приём в пищу бездрожжевого теста из муки тонкого помола,
  • вегетарианство.

Препятствует всасыванию цинка высокое содержание фосфатов, кальция и магния, прием больших доз железа. Также медь снижает всасываемость цинка, так как медь конкурирует за белок — переносчик с цинком. Наоборот, для повышения всасываемости цинка рекомендуется белковая диета.

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Недостаток цинка: симптомы
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