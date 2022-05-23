Эксперт Гладилин предупредил отдыхающих: растение пастернак вызывает ожоги

С наступлением тепла жители Подмосковья всё чаще предпочитают отдыхать на природе. Агроэколог Антон Гладилин предупредил о растениях, которые могут вызывать ожоги.

Эксперт в беседе с "Вести Подмосковья" перечислил опасные растения, к таким он отнёс:

пастернак;

бедренец-камнеломка;

дягиль лекарственный;

ясенец ("неопалимая купина").

Гладилин объяснил, что при контакте с этими представителями флоры кожа повреждается содержащимися в соке фотоактивными веществами при одновременном воздействии солнечного света.

Ранее президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев назвал несколько видов популярных цветов, домашних и диких растений, которые могут нанести ощутимый вред здоровью собак. Она рассказала, что нельзя позволять питомцу грызть срезанные ирисы, нарциссы, пионы, люпины, каллы, тюльпаны, лилии, гипсофилу, подснежники, хризантемы, ландыши, дельфиниумы, наперстянку, а также гиацинты и сирень.