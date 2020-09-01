Несколько видов популярных цветов, домашние и дикие растения могут нанести ощутимый вред здоровью собак.
"Ни в коем случае не позволяйте собаке грызть срезанные ирисы, нарциссы, пионы, люпины, каллы, тюльпаны, лилии, гипсофилу, подснежники, нарциссы, хризантемы, ландыши, дельфиниумы, наперстянку, а также гиацинты и сирень.
Опасность для животных представляют гортензия, примула, цикламен, молочай и другие. Они вызывают ожоги и язвы в пасти и глотке, нарушения в работе желудочно-кишечного тракта, аллергические реакции, а также воспаление слизистых оболочек глаза", — рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев в интервью агентству городских новостей "Москва".
Некоторые растения могут вызвать нарушение работы сердца и поражение центральной нервной системы четвероногих.
"Вересковые виды, например, азалия, вызывают отравление, а вслед за ним нарушение работы сердца и угнетение центральной нервной системы. Ароидные растения — монстера, замиокулькас, калла, диффенбахия, антуриум, алоказия, каладиум — могут стать причиной жжения, волдырей на слизистой, остановки дыхания, отека гортани и пасти и конъюнктивита", — предупредил кинолог.
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