Несколько видов популярных цветов, домашние и дикие растения могут нанести ощутимый вред здоровью собак.

"Ни в коем случае не позволяйте собаке грызть срезанные ирисы, нарциссы, пионы, люпины, каллы, тюльпаны, лилии, гипсофилу, подснежники, нарциссы, хризантемы, ландыши, дельфиниумы, наперстянку, а также гиацинты и сирень.

Опасность для животных представляют гортензия, примула, цикламен, молочай и другие. Они вызывают ожоги и язвы в пасти и глотке, нарушения в работе желудочно-кишечного тракта, аллергические реакции, а также воспаление слизистых оболочек глаза", — рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев в интервью агентству городских новостей "Москва".