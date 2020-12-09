Малышева назвала три растения, которым не место в доме

Врач и телеведущая Елена Малышева в программе "Жить здорово!" рассказала о том, какую опасность могут представлять собой комнатные растения, популярные у многих россиян.

Ботанический ад. Три растения, которым не место дома.

Малышева не рекомендует ставить растения в спальнях и детских, так как на их листьях скапливается пыль, а в грунте — грибок.

Сок и выделения диффенбахии ядовиты и при попадании на слизистую могут вызывать отёки.

Также врач рекомендует отказаться от выращивания монстеры. Это растение — источник оксалата кальция, а ночью оно выделяет большое количество CO2.

Антуриум тоже опасен для здоровья. Это связано с веществами, которые при попадании на кожу стимулируют выработку гистамина, что может привести к развитию аллергической реакции и даже вызвать анафилактический шок.