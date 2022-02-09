Доктор Комаровский назвал отличительные симптомы омикрон-штамма

Врач, телеведущий Евгений Комаровский сообщил о двух основных симптомах заражения омикрон-вариантом коронавируса. Как подчеркнул специалист, прежде всего человеку стоит обратить внимание на сильную слабость и боль в горле при глотании.

"Очень часто жалуются на боль в горле. Боль в горле, иногда очень интенсивная, больно глотать", — отметил доктор Комаровский в эфире телеканала "Украина 24".

По словам эксперта, такой боли медики не наблюдали в случаях заражения агрессивным штаммом "дельта". Вместе с этим врач указал на "выраженную слабость", которая, в отличие от недомогания при предыдущих мутациях, возникает крайне быстро.

Ранее Комаровский развеял миф о вакцинации от COVID-19. Как заявил специалист, чтобы привиться против этой инфекции, людям не надо сдавать анализы или пить какие-либо таблетки.

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