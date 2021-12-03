Врач Комаровский развеял популярное заблуждение о вакцинации против COVID-19

Врач Евгений Комаровский призвал отказаться от популярного в обществе заблуждения, связанного с вакцинацией против коронавируса во временных прививочных пунктах.

По его словам, для получения прививки от COVID-19 не нужны анализы и дополнительная фармакологическая подготовка.

"Если вы не чувствуете себя больным, у вас нет температуры выше 38 градусов, вы можете своими ногами дойти до центра вакцинации, то вас можно прививать без всяких предварительных условий", — сказал специалист в эфире канала "Украина 24".

Он отметил, что многие граждане до сих пор боятся ставить вакцину в пунктах, которые организованы в общественных местах. Как отметил Комаровский, в каждом таком кабинете есть все необходимые средства на случай возможной аллергии.

Кроме того, даже специалисты ВОЗ, подчеркнул доктор, выступают за создание прививочных пунктов в автобусах, торговых центрах и других местах в условиях пандемии.

"Главное — соблюдать элементарные противоэпидемические нормы", — заключил эксперт.

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