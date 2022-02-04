Комаровский рассказал, чем опасна бледная кожа у детей

По мнению доктора Евгения Комаровского, если ребёнок имеет бледную кожу, это повод насторожиться. По его словам, бледность кожных покровов - это один из явных симптомов того, что у малыша бактериальная инфекция.

"Бледность кожи — очень специфический симптом, означающий спазм сосудов, а спазм сосудов — это частая реакция на токсины, которые выделяют бактерии", — рассказал Комаровский в эфире телеканала "Украина".

Как сказал врач, ярко-красный цвет кожи на фоне высокой температуры — это не так страшно. А если кожа, наоборот, слишком бледная, необходима консультация специалиста.

По словам Комаровского, важно внимательно следить за тем, как больной себя чувствует. Если ему не становится лучше на четвёртый день или после того, как он почувствовал прилив сил, ему требуется наблюдение врача.

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