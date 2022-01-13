Мишустин: пандемия COVID-19 может оказаться не последней

Россия должна быть готова к новым биологическим угрозам, пандемия COVID-19 может оказаться не последней. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

Приветствуя участников восьмого Гайдаровского форума, политик обратил внимание на то, что необходимо и дальше совершенствовать комплексную защиту населения — от ранней диагностики заболеваний до оперативной разработки вакцин и современных препаратов.

"Многие специалисты предупреждают: эта пандемия может оказаться не последней. И мы должны быть к этому готовы", — приводит РИА Новости слова Мишустина.

Премьер-министр также добавил, что главная задача Минздрава сегодня поддерживать здоровье россиян и увеличивать ожидаемую продолжительность жизни. По его словам, эта долгосрочная работа должна включать в себя развитие базовой и высокотехнологической медпомощи, разработку и организацию производства лекарств нового поколения.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявлял, что страна столкнётся с новыми волнами COVID-19 после праздников.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом. Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.