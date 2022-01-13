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Автор Юлия Миленина

Мишустин: пандемия COVID-19 может оказаться не последней

Здоровье

Россия должна быть готова к новым биологическим угрозам, пандемия COVID-19 может оказаться не последней. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

Мишустин: пандемия COVID-19 может оказаться не последней

Приветствуя участников восьмого Гайдаровского форума, политик обратил внимание на то, что необходимо и дальше совершенствовать комплексную защиту населения — от ранней диагностики заболеваний до оперативной разработки вакцин и современных препаратов. 

"Многие специалисты предупреждают: эта пандемия может оказаться не последней. И мы должны быть к этому готовы", — приводит РИА Новости слова Мишустина.

Премьер-министр также добавил, что главная задача Минздрава сегодня поддерживать здоровье россиян и увеличивать ожидаемую продолжительность жизни. По его словам, эта долгосрочная работа должна включать в себя развитие базовой и высокотехнологической медпомощи, разработку и организацию производства лекарств нового поколения.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявлял, что страна столкнётся с новыми волнами COVID-19 после праздников.

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Автор: Юлия Миленина, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Елена Андреева
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