Мишустин поручил подготовить новые меры по борьбе с "омикроном" в РФ

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил членам Координационного совета по борьбе с COVID-19 предоставить новые предложения по прекращению распространения омикрон-штамма.

Специалисты должны в кратчайшие сроки передать идеи в кабмин, сообщили в пресс-службе Правительства РФ.

Кроме того, Мишустин потребовал, чтобы Минздрав подготовил для сотрудников колл-центров памятку по работе с обращениями пациентов, которые лечатся от коронавируса на дому. Он также порекомендовал региональным властям увеличить объёмы тестирования населения на COVID-19 в связи с началом распространения в РФ омикрон-варианта.

"Ранняя диагностика позволяет быстрее начать лечение и оградить от риска заражения других людей", — сказал премьер-министр.

Накануне, 12 января, вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что в России выявлено 698 случаев заражения "омикроном". Ранее президент РФ Владимир Путин предупреждал: жители страны должны быть готовы к новым вспышкам коронавируса после праздников.

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