EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Юлия Миленина

Мишустин поручил подготовить новые меры по борьбе с "омикроном" в РФ

Здоровье

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил членам Координационного совета по борьбе с COVID-19 предоставить новые предложения по прекращению распространения омикрон-штамма.

Мишустин поручил подготовить новые меры по борьбе с "омикроном" в РФ

Специалисты должны в кратчайшие сроки передать идеи в кабмин, сообщили в пресс-службе Правительства РФ.

Кроме того, Мишустин потребовал, чтобы Минздрав подготовил для сотрудников колл-центров памятку по работе с обращениями пациентов, которые лечатся от коронавируса на дому. Он также порекомендовал региональным властям увеличить объёмы тестирования населения на COVID-19 в связи с началом распространения в РФ омикрон-варианта.

"Ранняя диагностика позволяет быстрее начать лечение и оградить от риска заражения других людей", — сказал премьер-министр.

Накануне, 12 января, вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что в России выявлено 698 случаев заражения "омикроном". Ранее президент РФ Владимир Путин предупреждал: жители страны должны быть готовы к новым вспышкам коронавируса после праздников.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Штамм ОМИКРОН: вирусолог рассказал ВСЮ ПРАВДУ / Анатолий Альтштейн
Автор: Юлия Миленина, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Елена Андреева
Темы covid-19 коронавирус михаил мишустин правительство рф
Новости
Яценюк: Путин съест Зеленского на завтрак в случае переговоров
Стоимость ОСАГО может вырасти на 48 процентов
Мишустин поручил подготовить новые меры по борьбе с "омикроном" в РФ
Дочь Назарбаева поблагодарила казахстанцев за поддержку в адрес её отца
Госдума предлагает полностью запретить вейпы
Вакцину от COVID-19 для подростков выпустят в оборот в РФ на следующей неделе
"Опять набухалась?" и нравоучение от Собчак: как отдыхается Ольге Бузовой
Американский журналист: последние программы Валиевой не передают её талант
Ермак обсудил с советником Байдена конфликтную ситуацию вокруг Украины
Для фиксации беспорядков в Казахстане создан отдельный сайт
Последние материалы
Яценюк: Путин съест Зеленского на завтрак в случае переговоров
Драпеко предложила удивить мир российским киногероем
Стоимость ОСАГО может вырасти на 48 процентов
Мишустин поручил подготовить новые меры по борьбе с "омикроном" в РФ
Дочь Назарбаева поблагодарила казахстанцев за поддержку в адрес её отца
Госдума предлагает полностью запретить вейпы
Вакцину от COVID-19 для подростков выпустят в оборот в РФ на следующей неделе
"Опять набухалась?" и нравоучение от Собчак: как отдыхается Ольге Бузовой
Американский журналист: последние программы Валиевой не передают её талант
Ермак обсудил с советником Байдена конфликтную ситуацию вокруг Украины
Популярное
Происшествия
Скончался Михаил Зеленский — первый ведущий "Прямого эфира"

Михаил Зеленский, первое лицо программы "Прямой эфир" на ТК "Россия 1", скончался во время отдыха в Доминикане.

Скончался Михаил Зеленский — первый ведущий "Прямого эфира"
Депутата убили в Нижегородской области: возбуждено уголовное дело
Происшествия
Депутата убили в Нижегородской области: возбуждено уголовное дело
Мир. Новости мира
Аскар Умаров ответил на обвинения в русофобии: "Я за дружбу"
Бывший СССР
Сделает ли Кремль выводы из назначения русофоба главным идеологом Казахстана
Василий Амирджанов Драпеко предложила удивить мир российским киногероем Василий Амирджанов Ирина Шлионская Новый детектор выявит ложь по мимике Ирина Шлионская Усам Оздемиров Европа загоняет себя в тупик, воюя с российским газом Усам Оздемиров
Мир. Новости мира
Политолог Лепёхин: Казахстан поспешил с выводом миротворцев ОДКБ из страны
Здоровье
Фармаколог Кондрахин назвал неожиданный "сюрприз", который готовит "омикрон"
Разведчики нашли организаторов всех революций в СНГ
Мир. Новости мира
Разведчики нашли организаторов всех революций в СНГ
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников