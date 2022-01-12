Уже 698 случаев заражения новым омикрон-штаммом коронавирусной инфекции подтверждено на территории РФ. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.
По её словам, в скором времени ожидается ухудшение эпидемиологической ситуации по COVID-19 из-за "омикрона", передаёт РИА Новости.
"Мы видим в системе 698 случаев. Большая часть приходится на московский регион, и мы понимаем, что, скорее всего, он, как уже, к сожалению, эта негативная традиция сложилась, примет на себя первый удар распространения нового штамма", — подчеркнула Голикова.
Ранее о грядущих вспышках COVID-19 в России предупредил президент Владимир Путин. Он отметил, что эпидситуация вновь станет напряжённой в связи с тем, что на новогодних праздниках граждане активно взаимодействовали друг с другом.
В общей сложности за прошедшие сутки в РФ зарегистрировали 17 946 новых случаев заражения коронавирусом.
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