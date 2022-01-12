Путин: Россию ждут новые вспышки COVID-19 после праздников

Российский лидер Владимир Путин сообщил, что новогодние праздники обязательно скажутся на эпидемиологической обстановке по COVID-19.

По словам президента, в ближайшие дни в РФ ожидается рост заболеваемости коронавирусной инфекцией. Такое заявление он сделал на совещании с членами правительства.

"Совершенно очевидно, что мы находимся в очень сложной ситуации сегодня. В ситуации преддверия каких-то возможных вспышек", — приводит РИА Новости слова Путина.

Он также добавил, что в период зимних выходных россияне активно общались с родственниками и друзьями. Именно поэтому, отметил президент, новых случаев COVID-19 не удастся избежать.

Глава РФ подчеркнул: в европейских странах наблюдается тяжёлая обстановка, связанная с быстрым распространением коронавируса. Он пояснил, что в США и других государствах наблюдается подъём заболеваемости. Такие же процессы, по мнению Путина, ожидаются и в России.

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