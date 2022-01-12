Гинцбург: что поможет накрыть Россию "зонтиком" от всех вариантов COVID-19

Глава НИЦ им. Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что нужно сделать, чтобы обеспечить защиту россиянам от всех существующих штаммов COVID-19. Он убеждён, что для этого требуется обеспечить вакцинацию от коронавируса в количестве 500-700 граждан России в день.

Директор центра Гамалеи в беседе с "Интерфаксом" посоветовал также не забывать о своевременной ревакцинации.

"А те, у кого прошло полгода с вакцинации, должны ревакцинироваться. Чтобы мы могли за полгода "зонтиком" накрыть страну от всех этих вариантов, против которых, как мы видим, "Спутник" действует", — уверен Гинцбург.

Учёный сообщил, что "Спутник V" эффективен против всех известных мутаций коронавируса, и убеждён, что россиянам "с ним повезло".

Похожее мнение высказал иммунолог Владимир Болибок, который считает, что благодаря активной вакцинации в конце осени-начале зимы 2021 года "омикрон" в России не проявит себя так сильно и массово, как мог бы. Специалист гарантирует защиту от нового штамма коронавируса тем, кто сделал прививку в конце ноября-начале декабря как минимум до конца февраля. Тем же, кто вакцинировался раньше, несколько месяцев назад, иммунолог посоветовал быстрее ревакцинироваться.

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