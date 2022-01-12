Эпидемиолог из Индии: ревакцинация не остановит омикрон-штамм COVID-19

Новую разновидность COVID-19 "омикрон" нельзя остановить даже с помощью ревакцинации. Об этом заявил известный врач-эпидемиолог из Индии Джаяпракаш Мулиил.

Он подчеркнул, что "омикрон" протекает у пациентов намного мягче, чем "дельта", однако во многом отличается от индийского варианта коронавируса.

"Омикрон-штамм практически невозможно остановить. Ревакцинация не поможет. Разницы нет — инфицирование произойдёт, как это случилось во всём мире", — сказал доктор в интервью NDTV.

Также врач добавил, что с приходом "омикрона" коронавирусная инфекция перестала быть "вызывающей страх болезнью". Как отметил эпидемиолог, пациенты всё чаще стали переносить COVID-19 в лёгкой или средней формах.

"Это болезнь, с которой мы можем справиться", — заключил он.

В конце ноября 2021 года учёные из ВОЗ сообщили о выявлении омикрон-штамма в ЮАР. Эта разновидность передаётся от человека к человеку гораздо быстрее, чем "дельта".

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