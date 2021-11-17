ЕСПЧ: локдаун из-за коронавируса не нарушает права человека

В Страсбургском суде постановили, что локдаун, объявленный для борьбы с пандемией коронавируса, не приравнивается к домашнему аресту и не нарушает конвенцию о правах человека.

В обобщении, подготовленном Верховным судом РФ, сказано, что ранее в ЕСПЧ обратился гражданин Румынии, который решил оспорить введение 52-дневного карантина. Он потребовал, чтобы суд расценил локдаун как лишение свободы, пишет "Российская газета".

Однако в ЕСПЧ признали, что пандемия может повлечь серьёзные последствия для общества, поэтому ситуацию с ограничительными мерами в ведомстве предлагают расценивать как "исключительный и непредсказуемый контекст".

"Заявитель мог выйти из дома по уважительным причинам, перечисленным в законе. Он не подвергался индивидуальному надзору со стороны властей, не утверждал, что был вынужден жить в тесном пространстве, а также не был лишён всех социальных контактов", — такие доводы привели в ЕСПЧ в ответ на жалобу гражданина Румынии.

Согласно постановлению суда, локдаун не направлен на то, чтобы отобрать у граждан их права и свободы.

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