За прошедшие сутки в России 1 247 пациентов скончались от коронавирусной инфекции. Это абсолютный максимум с начала пандемии, сообщили в оперштабе.
Количество подтверждённых случаев заражения COVID-19 увеличилось до 9 182 538 (+36 626 за сутки). В относительном выражении прирост числа заболевших составляет 0,4%.
Однако точные показатели можно будет определить лишь после окончания пандемии коронавируса.
Вместе с тем выздоровели 7 882 836 (+36 388 за сутки). Это тоже рекордный показатель. В общей сложности, как отмечают в оперативном штабе, победили опасную инфекцию 85,8% заразившихся россиян.
В российских регионах из-за напряжённой эпидемиологической ситуации продолжают внедрять систему QR-кодов. По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, её необходимо узаконить на федеральном уровне.
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