Обязательная вакцинация от COVID-19 не нарушает конституционные права - Клишас

Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас заявил, что обязательная вакцинация граждан от коронавируса не нарушает ничьих прав.

По словам Клишаса, в случае если решение будет принято на федеральном уровне, "рекомендации" по обязательной вакцинации не будут противоречить законодательству.

"Конституции это не противоречит", — заявил Клишас в интервью РИА Новости.

С предложением сделать прививку от коронавируса обязательной выступил директор центра Гамалеи Александр Гинцбург. По его словам, только так можно достичь коллективного иммунитета. С аналогичным призывом выступил вирусолог и сын всемирно известного разработчика вакцин Пётр Чумаков.

Однако идею не поддержали некоторые депутаты и назвали такую меру "уже бесполезной". Впрочем, против обязательной вакцинации выступил и президент России Владимир Путин.

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