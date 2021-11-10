Гинцбург оценил вклад "доморощенных вирусологов" в информирование о COVID-19

Директор центра им. Гамалеи Александр Гинцбург, рассуждая о появлении "доморощенных вирусологов" в период пандемии COVID-19, отметил, что такие люди положительно влияют на науку и позволяют быстрее заполнять пробелы в информационной кампании по коронавирусной инфекции.

По его словам, из-за повышенного внимания к проблеме COVID-19 образовался вакуум, который учёные и журналисты не смогли вовремя заполнить, поэтому туда устремилась "разная публика".

"В вакуум хлынули нечистоплотные люди, решившие сыграть на оголённом нерве. Если к нему прикоснуться, неважно, с какой целью, всё равно будет резонанс в виде боли. В нашем случае — откликов, публичной реакции", — подчеркнул Гинцбург в интервью ТАСС.

Он также добавил, что в последние полтора года наука и СМИ работают плотно, как единая команда, объединяя усилия для объективного информирования широких масс о коронавирусе.

Как отмечает специалист, необходимо и дальше выступать с объяснениями, делая это на доступном языке.

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