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Путин против обязательной вакцинации - но его сильно уговаривают

Здоровье

Президент России продолжает оставаться противником обязательной и принудительной вакцинации всех граждан без медотвода. При этом известные врачи, вирусологи и эпидемиологи, политики и управленцы пытаются убедить его в необходимости ввода такой экстраординарной меры для остановки пандемии Covid-19 и роста смертности.

Путин против обязательной вакцинации - но его сильно уговаривают

Источник в Минздраве не исключил, что рано или поздно президента могут все-таки убедить и он даст команду на обязательную вакцинацию "под ответственность тех, кто убеждал".

"Президент [Владимир] Путин против обязательной вакцинации, но врачи и специалисты-вирусологи, компетентные структуры убеждают его в необходимости ее введения или [ограничений] для не вакцинированных и не переболевших Covid-19. Пока не убедили, но такое не исключено" — цитирует проект "Мэйдэй" высокопоставленного источника, близкого к Минздраву РФ.

Эксперты также отмечают, что врачи и функционеры "сетуют на недоверие и недалекость" части граждан нашей страны, а власти и правоохранители усилили ответственность за публичную пропаганду антиваксерства - теперь за это может быть "огромный штраф и даже срок".

Ранее глава центра им. Гамалеи - разработчика вакцин об эболы, и т.п. и "Спутник V" Александр Гинцбург призвал ввести обязательную вакцинацию. С аналогичным призывов выступил вирусолог и сын всемирно известного разработчика вакцин Петр Чумаков.

Однако, по заявлению депутата Госдумы Алексей Куриного, "на статистику принудительная вакцинация никак не повлияет". Как уже писала Pravda.ru, по мнению депутата "силой от населения ничего не добиться и необходимо проводить беседы и объяснять, почему вакцинация необходима".

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Обязательная вакцина только для тех, кто не болел? - вирусолог
Автор: Александр Шторм, Куратор: Елена Андреева
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