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В России создадут вакцину от коронавируса в виде йогурта

Здоровье » Здравоохранение

Учёные петербургского НИИ экспериментальной медицины работают над созданием препарата от COVID-19 на основе молочнокислых бактерий, сообщает телеканал "МИР 24".

В России создадут вакцину от коронавируса в виде йогурта

Прототип будущей вакцины тестируют на лабораторных грызунах, только им не делают укол, а скармливают препарат.

Как действует "йогурт от ковида"?

В основе препарата молочнокислая бактерия. На её поверхности имеются ворсинки, в которые внедряется фрагмент ДНК COVID-19. Бактерия продуцирует вирусный белок, который абсолютно безопасен для человека. Иммунная система распознаёт его и начинает вырабатывать антитела.

"Йогурт от ковида" пока находится на этапе доклинических испытаний.

Новые разработки от COVID-19

В ближайшие дни на военных, которые проходят службу по контракту, испытают препарат, разработанный московским НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. Его эффективность была доказана на крупных и мелких лабораторных животных.

В Новосибирске до конца июня на 300 добровольцах будут проводиться испытания инъекционной формулы и прививки в виде капель в нос, созданных специалистами центра "Вектор".

В настоящее время в России разработкой вакцины от COVID-19 занимаются учёные более десяти научных центров. Они надеются, что эффективный препарат удастся создать к началу осени.

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Это интересно. В России появится вакцина-йогурт от коронавируса
Автор: Снежана Шахова, Редактор: Ольга Алексеева
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