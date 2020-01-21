Коронавирус из Китая пересек Атлантику. Сегодня его выявили в США

Сегодня в США выявлен первый случай заражения новым типом коронавируса.

Об этом со ссылкой на источники в системе здравоохранения сообщила The Washington Post. Чуть позже официально эта информация была подтверждена пресс-службой Центра по контролю и профилактике заболеваний.

Откуда вирус пришел в Штаты

На этот раз - в отличие от Японии, Таиланда и Южной Кореи - заболевший - не турист из Китая. Симптомы новой пневмонии были выявлены в штате Вашингтон, на северо-западе страны.

Как отмечается, мужчина вернулся из поездки в Китай за несколько дней до того, как в международных аэропортах страны начали проверять пассажиров прилетевших оттуда самолетов.

На данный момент состояние «подцепившего» коронавирус путешественника, как говорят врачи, стабильное.

С чего все началось

Напомним, что о вспышке новой болезни в городке Ухань власти Китая сообщили в декабре прошлого года. Возбудитель ее - коронавирус 2019-nCoV был выявлен эпидемиологами 9 января. Изначально было объявлено, что он не передается от человека к человеку.

«Теперь вирус мутировал и заражение стало возможным», - говорится в официальном сообщении китайских властей.

Цифры

На 21 января зарегистрировано 319 заболевших, из них

270 из них - в провинции Хубэй

10 - в Пекине

17 - в провинции Гуандун

6 - в Шанхае

5 - в провинции Чжэцзян

2 - в Тяньцзине

5 - в Чуньцине

по 1 - в провинциях Сычуань, Хунань и Шаньдун.

От болезни скончались 6 человек.

ВОЗ сегодня проведет экстренное совещание по вопросу коронавирус 2019-nCoV.