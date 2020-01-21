Сегодня в США выявлен первый случай заражения новым типом коронавируса.
Об этом со ссылкой на источники в системе здравоохранения сообщила The Washington Post. Чуть позже официально эта информация была подтверждена пресс-службой Центра по контролю и профилактике заболеваний.
На этот раз - в отличие от Японии, Таиланда и Южной Кореи - заболевший - не турист из Китая. Симптомы новой пневмонии были выявлены в штате Вашингтон, на северо-западе страны.
Как отмечается, мужчина вернулся из поездки в Китай за несколько дней до того, как в международных аэропортах страны начали проверять пассажиров прилетевших оттуда самолетов.
На данный момент состояние «подцепившего» коронавирус путешественника, как говорят врачи, стабильное.
Напомним, что о вспышке новой болезни в городке Ухань власти Китая сообщили в декабре прошлого года. Возбудитель ее - коронавирус 2019-nCoV был выявлен эпидемиологами 9 января. Изначально было объявлено, что он не передается от человека к человеку.
«Теперь вирус мутировал и заражение стало возможным», - говорится в официальном сообщении китайских властей.
На 21 января зарегистрировано 319 заболевших, из них
От болезни скончались 6 человек.
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