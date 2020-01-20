ВОЗ собирает экстренное заседание. Повестка: коронавирус из Китая

Всемирная организация здравоохранения 22 января созывает экстренное совещание. На повестке дня один вопрос: вспышка в Китае нового заболевания, вызываемого коронавирусом.

Об этом ВОЗ сообщает на странице организации в Twitter:

"Доктор Тедрос Аданом Гебреисус, генеральный директор ВОЗ, созывает чрезвычайный комитет по новому коронавирусу в соответствии с Международными медико-санитарными правилами. Комитет проведет совещание в среду, 22 января 2020 года".

Вирус распространяется

Напомним, первые сообщения о больных с новой, неизвестной науке, формой пневмонии пришли из Китая в декабре 2019 года. Выявить вирус, который ее вызывает, эпидемиологи смогли спустя почти 3 недели. На сегодняшний день в городе Ухань — очаге заболеваемости — более 200 заболевших. По официальным данным, трое скончались.

Сейчас уже понятно, что вирус начал распространяться: есть сообщения о заболевших в Японии, Тайване и Южной Корее.

Откуда взялся вирус: 2 основные версии

По мнению ВОЗ, появление и распространение коронавируса, вызывающего "новую пневмонию", связано с рынком морепродуктов. Среди ученых есть версия, что причина — в летучих мышах, которые являются носителями более чем 30 видов коронавирусов. Правда, к человеку они пока еще не переходили.

Поводом для экстренного совещания медиков стал, помимо перечисленных, еще и тот факт, что 20 января в Китае подтвердилось, что вирус передается от человека к человеку — среди заболевших 14 докторов.

Что делать

Российские специалисты Центра стратегического планирования при Минздраве сейчас занимаются разработкой экспресс-теста на определение заражения 2019-nCoV (так называется этот коронавирус). Об этом подробнее читайте в материале на сайте.