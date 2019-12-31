В Китае зафиксирована вспышка неизвестной болезни

В китайской провинции Хубэй уже 27 человек заразились пневмонией неизвестного происхождения. Для решения проблемы в очаг возникновения болезни прибыли специалисты Государственного комитета по вопросам здравоохранения.

Местные власти обязали медиков вести четкую статистику заболеваемости и регулярно передавать ее в государственные структуры. Уже семь человек находятся в крайне тяжелом состоянии. Всех пациентов держат в карантине. В Интернете утверждается, что это может быть инфекция атипичной пневмонии, однако врачи опровергают эти слухи.