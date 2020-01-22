Вакцина от коронавируса появится в России примерно через полгода

Вакцина от коронавируса из Китая появится в России как минимум через полгода.

"На то, чтобы ее создать, нужны значительные средства. Но проблем с разработкой и запуском в производство не будет", — сказал Герман Шипулин, заместитель директора Центра стратегического планирования Минздрава.

По его словам, вирус 2019-nCoV — консервативный и "16 нуклеоидных последовательностей отсеквенировано, и все они не отличаются друг от друга".

"Эта вакцина, на данный момент, — одна из самых приоритетных тем. Мы не знаем, как этот коронавирус поведет себя в нашей популяции, как генетика россиян на него откликнется. Вакцина в любом случае станет спасением", — говорит Шипулин.

Как ранее рассказывала "Правда.Ру", российские ученые уже начали работу над созданием экспресс-теста для определения заражения на ранних стадиях проникновения вируса. Планируют, что с его помощью будут проверять всех прилетевших из Китая прямо в аэропортах.

И, судя по заявлению экс-главы Роспотребнадзора Геннадия Онищенко, с этим как раз нужно поторопиться, потому что