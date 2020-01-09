Эпидемиологи Китая нашли причину неизвестной пневмонии

Причиной вспышки в Китае вирусной пневмонии, которую называли "неизвестной", как показали лабораторные исследования, стал новый вид коронавируса.

Об этом сегодня сообщает Центральное телевидение КНР.

"Эксперты — вирусологи установили, что причиной случаев заболевания этой неизвестной вирусной пневмонией стал новый вид коронавируса. Исследования клинических проявлений заболевания продолжаются.", — говорится в сообщении.

Напомним, что случаи заболевание неизвестной пневмонией начали фиксироваться в китайском городе Ухань в провинции Хубэй 31 декабря.

Как рассказывала "Правда.Ру", по состоянию на 2 января в больницах Ухани было уже 30 человек, семь из которых — в крайне тяжелом состоянии. 5 января число заболевших приблизилось к 60. Кроме того, под наблюдением медиков — 163 человека, контактировавших с больными.

Предполагалось, что возбудитель болезни связан с морепродуктами, так как большинство заболевших работали на местном рынке.