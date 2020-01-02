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Источник Правда.Ру

Вирусная пневмония неизвестной этиологии распространяется в Китае

Здоровье

30 человек оказались в больницах Китая с диагнозом, который ставит в тупик врачей. Неизвестный вирус, попав в организм, поражает легкие и вызывает "несбиваемую" высокую температуру.

СМИ Китая заговорили о новой вспышке атипичной пневмонии, эпидемия которой унесла несколько лет назад более трехсот жизней.

В приходящих из Поднебесной сообщениях говорится о том, что поиски загадочного вируса привели ученых в провинцию Хубэй. Именно здесь, в больницах города Ухань, находятся все 30 заболевших. Семеро, как отмечается, в крайне тяжелом состоянии.

Атипичная пневмония?

Из Пекина в Хубэй направлен целый десант вирусологов. Однако, возбудитель болезни пока не выявлен. Есть серьезные опасения, что это какой-то новый атипичный вирус.

Однако, ситуация выглядит тревожно. Как отмечают "Вести", в китайских новостях среди иероглифов постоянно встречаются 4 буквы из латиницы, что вызывает ассоциации атипичной пневмонией, которая тоже "пришла" из Китая. Тогда, в 2003 году, ей переболели 8000 человек по всему миру. И каждый 10-ый из них — умер.

Что говорят в Роспотребнадзоре

За ситуацией в Ухани внимательно следят и в российском Роспотребнадзоре, поскольку в период новогодних каникул в Китай едут много наших туристов.

"По информации Департамента муниципального здравоохранения, случаев передачи вируса от человека человеку нет, все заболевшие изолированы. Однако, туристам мы настоятельно рекомендуем учитывать вероятные риски при составлении маршрутов путешествия по Китаю", — говорят в пресс-службе Роспотребнадзора.

Темы ухани китай вирус хубэй роспотребнадзор атипичная пневмония
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