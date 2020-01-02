Вирусная пневмония неизвестной этиологии распространяется в Китае

30 человек оказались в больницах Китая с диагнозом, который ставит в тупик врачей. Неизвестный вирус, попав в организм, поражает легкие и вызывает "несбиваемую" высокую температуру.

СМИ Китая заговорили о новой вспышке атипичной пневмонии, эпидемия которой унесла несколько лет назад более трехсот жизней.

В приходящих из Поднебесной сообщениях говорится о том, что поиски загадочного вируса привели ученых в провинцию Хубэй. Именно здесь, в больницах города Ухань, находятся все 30 заболевших. Семеро, как отмечается, в крайне тяжелом состоянии.

Атипичная пневмония?

Из Пекина в Хубэй направлен целый десант вирусологов. Однако, возбудитель болезни пока не выявлен. Есть серьезные опасения, что это какой-то новый атипичный вирус.

Однако, ситуация выглядит тревожно. Как отмечают "Вести", в китайских новостях среди иероглифов постоянно встречаются 4 буквы из латиницы, что вызывает ассоциации атипичной пневмонией, которая тоже "пришла" из Китая. Тогда, в 2003 году, ей переболели 8000 человек по всему миру. И каждый 10-ый из них — умер.

Что говорят в Роспотребнадзоре

За ситуацией в Ухани внимательно следят и в российском Роспотребнадзоре, поскольку в период новогодних каникул в Китай едут много наших туристов.