Врач рассказал, почему бананы опасны для здоровья

Врач Григорий Конев заявил, что те бананы, которые привозят в Россию, обрабатывают химикатами, чтобы они дольше хранились, а эти вещества являются не просто вредными, они — они канцерогенны.

Специалист отметил, что вред, который бананы могут нанести здоровью, зависит от способа хранения и транспортировки плодов. Бананы привозят в Россию неспелыми, чтобы они могли храниться на складах.

Чтобы бананы могли дольше храниться и быть более сладкими, их обрабатывают химикатами Е230, Е231 и Е232, которые содержат фенол. Это вещество является ядовитым для организма человека.

Врач рекомендует перед употреблением тщательно мыть каждый банан. Маленьким детям, а также детям чуть более старшего возрасте лучше вообще не есть бананы, так как у детей еще не до конца сформировалась пищеварительная система, поэтому на бананы у них может развиться аллергия.

В бананах содержится большое количество витамина K, а это может привести к его переизбытку в детском организме, что "вполне может привести к разрушению красных кровяных теле и желтухе". Кроме того, бананы не рекомендуется есть людям, страдающим тромбофлебитом или имеющим повышенную вязкость крови и диабетикам.

Фото: pixabay.com

Читайте также:

В Приамурье проверяют китайские бананы

И в Архангельске смогут расти бананы

Бананы как антидепрессанты и вкусное лекарство для кишечника