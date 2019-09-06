Бананы как антидепрессанты и вкусное лекарство для кишечника

Бананы считаются четвертым продуктом по продажам в мире. Их выращивают более чем в 100 странах, и на сегодняшний день этот заморский для нас фрукт стал уже почти родным. Его любят и дети, и взрослые.

Можно ли есть их ежедневно и что будет, если так и поступить?

Ученые много раз проводили исследования, связанные с воздействием бананов на организм человека.

Читайте также: Специалисты рассказали о полезных свойствах бананов

Кстати, банановая диета широко распространена среди спортсменов, которые считают, что углеводы, которым полон этот фрукт, дает высокий заряд энергии, что позволяет выдерживать огромные физические нагрузки, свойственные для спорта.

Недавние исследования Аппалачского государственного университета подтвердили эту гипотезу, отметив, что например, велосипедисты гораздо быстрее восстанавливают силы после гонки, если через полчаса после нее съедают даже половинку банана.

Также давно известно, что банан является прекрасным способом поднять настроение, поскольку в нем высокое содержание аминокислоты триптофана, которая, попав в организм, трансформируется в гормон серотонин, являющийся главным поставщиком ощущения счастья. В общем, если нужен хороший антидепрессант - ешьте бананы.

Читайте также: После укуса клеща женщина может есть только бананы

Людям, страдающим от перепадов кровяного давления необходимо включать бананы в свой рацион, поскольку в нем содержится полезный калий, отвечающий за понижение кровяного давления.

А ведь согласно исследованиям, взрослые люди почти не получают ежедневную рекомендуемую дозу этого микроэлемента.

Другими словами, в одном банане содержится порядка дневной дозы калия, так необходимого организму для полноценного функционирования.

Прекрасно подойдет этот желтый фрукт и для нормализации работы желудочно-кишечного тракта.

Читайте также: Как бороться с потемнением бананов и надо ли это делать

Кстати, те, кто сталкивается с систематическим расстройством пищеварения, часто получали рекомендации от врачей включить в рацион бананы, содержащие клетчатку.

В целом диеты с использованием яблочного пюре, риса, тостов и бананов - спасают от любых неполадок с кишечником.

Однако решив «приударить» за бананами, помните, что они при всей своей пользе также являются весьма калорийными. Но одновременно с этим и прекрасно насыщают.

Так что если соблюдать баланс, польза с лихвой обойдет все негативные стороны.

Фото: mir-zhenshiny.ru

Читайте также: Бананы и кофе лучше других продуктов повышают настроение