Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды Магазин
Здоровье
Здравоохранение Акушерство и гинекология Здоровье и профилактика Стоматология Зрение Красота Ваше здоровье
Автор Анна Смирнова

Бананы как антидепрессанты и вкусное лекарство для кишечника

Здоровье print

Бананы считаются четвертым продуктом по продажам  в мире. Их выращивают более чем в 100 странах, и на сегодняшний день этот заморский для нас фрукт стал уже почти родным. Его любят и дети, и взрослые.

Можно ли есть их ежедневно и что будет, если так и поступить?

Ученые много раз проводили исследования, связанные с воздействием бананов на организм человека.

Читайте также: Специалисты рассказали о полезных свойствах бананов

Кстати, банановая диета широко распространена среди спортсменов, которые считают, что углеводы, которым полон этот фрукт, дает высокий заряд энергии, что позволяет выдерживать огромные физические нагрузки, свойственные для спорта.

Недавние исследования Аппалачского государственного университета подтвердили эту гипотезу, отметив, что например, велосипедисты гораздо быстрее восстанавливают силы после гонки, если через полчаса после нее съедают даже половинку банана.

Также давно известно, что банан является прекрасным способом поднять настроение, поскольку в нем высокое содержание аминокислоты триптофана, которая, попав в организм, трансформируется в гормон серотонин, являющийся главным поставщиком ощущения счастья. В общем, если нужен хороший антидепрессант - ешьте бананы.

Читайте также: После укуса клеща женщина может есть только бананы

Людям, страдающим от перепадов кровяного давления необходимо включать бананы в свой рацион, поскольку в нем содержится полезный калий, отвечающий за понижение кровяного давления.

А ведь согласно исследованиям, взрослые люди почти не получают ежедневную рекомендуемую дозу этого микроэлемента.

Другими словами, в одном банане содержится порядка дневной дозы калия, так необходимого организму для полноценного функционирования.

Прекрасно подойдет этот желтый фрукт и для нормализации работы желудочно-кишечного тракта.

Читайте также: Как бороться с потемнением бананов и надо ли это делать

Кстати, те, кто сталкивается с систематическим расстройством пищеварения, часто получали рекомендации от врачей включить в рацион бананы, содержащие клетчатку. 

В целом диеты с использованием яблочного пюре, риса, тостов и бананов - спасают от любых неполадок с кишечником.

Однако решив «приударить» за бананами, помните, что они при всей своей пользе также являются весьма калорийными. Но одновременно с этим и прекрасно насыщают.

Так что если соблюдать баланс, польза с лихвой обойдет все негативные стороны.

Фото: mir-zhenshiny.ru

Читайте также: Бананы и кофе лучше других продуктов повышают настроение

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...

Темы польза бананы организм спортсмены антидепрессант полезные вещества физические нагрузки
Обсудить
Актуальная аналитика
Здоровье
Бананы как антидепрессанты и вкусное лекарство для кишечника
Здоровье
От галлюциногенов мозг рассыпается
Здоровье
Геннадий Гончаров: Мечтаю о сверхчеловеке
Новости Все >
Путин на Колыме попробует себя в роли золотодобытчика
Мультсериал "Маша и Медведь" покажут в 89 кинотеатрах Европы
Сотрудник "Пятерочки" проломил череп пытавшемуся украсть водку мужчине
Меркель сидя выслушала государственные гимны Китая и Германии
Умер экс-президент Зимбабве Роберт Мугабе
Мутко раскритиковал Орешкина за неэффективную помощь Тулуну
Менеджер "Ростеха" задержан в Италии по запросу США
Эксперты: новый закон об алкоголе перераспределит, а не снизит продажи
Педагогов попросили снизить психологическое давление на учеников
На территории Сирии погибли российские спецназовцы
Последние материалы
Сотрудник "Пятерочки" проломил череп пытавшемуся украсть водку мужчине
Меркель сидя выслушала государственные гимны Китая и Германии
Бананы как антидепрессанты и вкусное лекарство для кишечника
Умер экс-президент Зимбабве Роберт Мугабе
Мутко раскритиковал Орешкина за неэффективную помощь Тулуну
От галлюциногенов мозг рассыпается
Менеджер "Ростеха" задержан в Италии по запросу США
Эксперты: новый закон об алкоголе перераспределит, а не снизит продажи
Педагогов попросили снизить психологическое давление на учеников
На территории Сирии погибли российские спецназовцы
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Птицы
Усталость из птиц вышибают... клином!

Почему журавли и некоторые другие крупные птицы во время своих миграций выбирают такую форму построения, как клин? Оказывается, этот строй позволяет им экономить энергию, поскольку птицы, выстроившись клином, так оптимизируют возникающие воздушные потоки, что те не мешают, а помогают им лететь. Но такое возможно только у крупных путешественников.

Усталость из птиц вышибают... клином!
Жители Туркмении массово подают заявления на переселение в Россию
Другие
Жители Туркмении массово подают заявления на переселение в Россию
Полезно знать
Мельница мифов: Черная королева
Урал
В детсаде Нижнего Тагила почти 3 часа не вызывали "скорую" ребенку
Здоровье
Эксперты из Европы: в РФ умирают из-за низких доходов и плохой медицины

В развитых же странах не только высокий уровень развития медицины, но и высокий уровень ее доступности для населения, сообщают ученые.

Эксперты из Европы: в РФ умирают из-за низких доходов и плохой медицины
Познер: советская эпоха породила "уродов"
Общество
Познер: советская эпоха породила "уродов"
Мир. Новости мира
Болгария призвала не называть СССР освободителем Европы от нацизма
Общество
Блогера приговорили к 5 годам за твит о детях силовиков
Другие
Жители Туркмении массово подают заявления на переселение в Россию

Об этом сообщают средства массовой информации постсоветской республики.

Жители Туркмении массово подают заявления на переселение в Россию
Лучшее средство от разводов – не жениться
Семья
Лучшее средство от разводов – не жениться
Здоровье
Российские дыни и арбузы содержат опасное количество металлов
Общество
Лимонов о приговоре Синице: "Я вот отсидел — и ничего, умнее стал"
Василий Амирджанов Новости ТВ: будни Украины спрятали проблемы России Василий Амирджанов Игорь Буккер История нарциссизма: от селфи в сумасшедший дом? Игорь Буккер Руслан Веснянко Зеленский начнет бороться с коррупцией в Чернобыле Руслан Веснянко
Комментарии
Мутко раскритиковал Орешкина за неэффективную помощь Тулуну
В Германии украинцы избили боснийца в футболке с символикой ДНР
В изменах виноваты гены
Война 1812 года: был ли шанс у Наполеона?
Израильский дипломат назвал украинский язык выдуманным
Россию вновь обвиняют в "отработке вторжения" на Украину
На территории Сирии погибли российские спецназовцы
Геннадий Гончаров: Мечтаю о сверхчеловеке
Израильский дипломат назвал украинский язык выдуманным
Решения за нас принимают паразиты
В изменах виноваты гены
Что такое "советский человек" - мнения экспертов
Что такое "советский человек" - мнения экспертов
Что такое "советский человек" - мнения экспертов
Медведев поручил закупить иностранные детские лекарства
Эксперты из Европы: в РФ умирают из-за низких доходов и плохой медицины
Подлодки ВМФ РФ в Сирии не выполняют свои задачи из-за санкций Запада
В CNN посмеялись над новым календарем с Владимиром Путиным
Политолог: власть в России легальна, но нелегитимна
В тюрьмах Сирии находятся дети с российским гражданством
Россию вновь обвиняют в "отработке вторжения" на Украину
История и современность
Остров Эллис как центр истории иммиграции народов в США
Остров Эллис как центр истории иммиграции народов в США
Что происходит ночью в наших головах: 13 удивительных фактов
Что происходит ночью в наших головах: 13 удивительных фактов
На территории Сирии погибли российские спецназовцы
На территории Сирии погибли российские спецназовцы
Мilitary Watch Magazin: советский МиГ-21 не хуже американского F-22
Мilitary Watch Magazin: советский МиГ-21 не хуже американского F-22
Подлодки ВМФ РФ в Сирии не выполняют свои задачи из-за санкций Запада
Подлодки ВМФ РФ в Сирии не выполняют свои задачи из-за санкций Запада
США собираются испытать запрещенные ракеты
США собираются испытать запрещенные ракеты
Лбищенский рейд: роковой просчет Василия Чапаева
Лбищенский рейд: роковой просчет Василия Чапаева
Выиграть или потерять всё: последний бой Емельяна Пугачева
Выиграть или потерять всё: последний бой Емельяна Пугачева
Украина ждет американские фрегаты для битвы с Москвой
Украина ждет американские фрегаты для битвы с Москвой
На границе с Россией найдена секретная база спецназа США
На границе с Россией найдена секретная база спецназа США
Фотогалереи
Рейтинг кроссоверов ценой до 2 млн рублей 5 Фото Рейтинг кроссоверов ценой до 2 млн рублей
Осторожно, опасная профессия! 6 Фото Осторожно, опасная профессия!
Чего только не придумают?! 9 Фото Чего только не придумают?!
Атаманши океанских просторов 7 Фото Атаманши океанских просторов
Искусство обольщения мужчин 6 Фото Искусство обольщения мужчин
Домашнее
Ребёнка укачивает: как справиться с проблемой
Девушка с опасной для жизни инфекцией успешно лечится фаговой терапией
Причины появления анкилоблефарона - болезни слипшихся век
Рак поджелудочной железы: менее токсичный препарат улучшает терапию
Липовый цвет успешно борется с онкологией и болезнями суставов
Полезный завтрак для школьника: три блюда с рецептами
Как часто ходить к гинекологу для скрининга на рак шейки матки?
Что должно быть в комнате для новорожденного
В Индии 74-летняя женщина родила двойню
В Индии 74-летняя женщина родила двойню
Врачи советуют не искать симптомы болезней в интернете
Врачи советуют не искать симптомы болезней в интернете
Почему мужчины боятся жениться
Почему мужчины боятся жениться
Ученые: много спишь - получишь инфаркт
Ученые: много спишь - получишь инфаркт
Заворотнюк побеседовала с представителем СМИ после слухов о раке мозга
Заворотнюк побеседовала с представителем СМИ после слухов о раке мозга
Отец Ольги Бузовой задолжал налоговой
Отец Ольги Бузовой задолжал налоговой
ТОП - 6 признаков старения у женщин
ТОП - 6 признаков старения у женщин
Убираем второй подбородок: эффективные упражнения
Убираем второй подбородок: эффективные упражнения
Декор окон: топ-8 свежих идей
Декор окон: топ-8 свежих идей
Психологи: как выбрать правильный цвет в интерьере
Психологи: как выбрать правильный цвет в интерьере
Забавные фото
Нежная прелесть японских красавиц 9 Фото Нежная прелесть японских красавиц
Удивили, так удивили! 7 Фото Удивили, так удивили!
Пассажиры самолетов должны знать об этом! 7 Фото Пассажиры самолетов должны знать об этом!
Чудеса на закате - их тоже семь 7 Фото Чудеса на закате - их тоже семь
Спорт всему голова 10 Фото Спорт всему голова
О проекте Обратная связь Реклама RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Магазин Апартаменты в Болгарии
Опровержение по делу № А40-201722/18-12-1436
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ