В России зафиксирована вспышка сибирской язвы

В Дагестане три человека госпитализированы с подозрением на сибирскую язву.

Об этом сообщается в Instagram-аккаунте Министерства здравоохранения республики.

По словам врачей, у двоих мужчин диагноз подтвердился. Третий пока остается под наблюдением. Госпитализированные находятся в Республиканском центре инфекционных болезней в Махачкале. Угрозы жизни больных нет.

В ведомстве также сообщили, что все заболевшие проживают в селе Новокули. По версии эпидемиологов, заражение произошло через мясо после того, как один из заболевших мужчин зарезал быка. Мясо отправили на продажу, но после подтверждения диагноза оно было изъято.

Сибирская язва — особо опасная инфекционная болезнь, источником которой чаще всего становится домашний скот. У больных сибирской язвой развивается интоксикация, возникают язвы на коже, могут появиться легочные симптомы и признаки пищевого отравления. Инфекция не передается от человека к человеку.

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Фото: rcibrd. ru