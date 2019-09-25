Эпидемии не будет

По данным министра здравоохранения РФ Вероники Скворцовой, за последние годы заболеваемость гриппом и ОРВИ в стране снизилась в 8 раз, а осложненные формы и смертность — почти в 20 раз. И все это благодаря вакцинации.

Кстати, сейчас самое время сделать прививку против гриппа. Холода в этом году наступили резко, организм не успевает адаптироваться. А холод и повышенная влажность способствуют размножению и быстрой передаче вирусов. На выработку активного иммунитета после прививки потребуется две недели. Но даже если нас ожидает бабье лето и золотая осень, в ноябре обязательно начнется эпидемический сезон. И если сделать прививку в ближайшие дни, к ноябрю можно будет чувствовать себя в безопасности.

Вакцинироваться от гриппа можно в любой поликлинике совершенно бесплатно. В столице кампания по вакцинации идет уже почти месяц. Решение защититься от гриппа приняло уже более полумиллиона человек. Вакцины, которыми прививают россиян, содержат рекомендованные Всемирной Организацией Здравоохранения (ВОЗ) штаммы, прихода которых ждут в новом сезоне. Кстати, в этом эпидсезоне весь мир будет использовать вакцины, сделанные с использованием стандартного антигена, который произвел Санкт-петербургский НИИ вакцин и сывороток (СПбНИИВС) для системы ВОЗ.

Проблеме вакцинации от гриппа недавно была посвящена программа на Первом канале "Жить здорово", которую ведет популярный эксперт в области медицины и здоровья, доктор медицинских наук, профессор Елена Малышева. Она лично побывала на производстве в СПбНИИВС, где убедилась, что российская отечественная вакцина ФЛЮ-М по показателям переносимости, безопасности и иммуногенности не только не уступает лучшим вакцинам против гриппа зарубежного производства, но и превосходит их по ключевым показателям. По словам эксперта, клинические исследования продемонстрировали, что вакцина полностью безопасна даже для людей с аллергией на куриный белок — степень очистки препарата настолько высока, что на порядок превосходит зарубежные аналоги.

Думается, что количество людей, готовых вакцинироваться от гриппа, было бы выше, если бы не неоправданный страх заболеть после прививки. Он не имеет под собой никаких оснований. Современные противогриппозные вакцины не содержат живого вируса, а иммунный ответ вырабатывается на частицы белковой оболочки вируса, что гарантирует безопасность и переносимость препарата. Однако вакцина вакцине рознь: например, в отечественной вакцине Совигрипп содержится иммуномодулятор, а активного вещества в ней всего 5 мкг. В ФЛЮ-М доза активного действующего вещества составляет 15 мкг каждого штамма гриппа — в точном соответствии с рекомендациями ВОЗ.

С каждым годом количество вакцинированных против гриппа людей в нашей стране растет. Это неудивительно, ведь те, кто уже прививался, и их близкие, коллеги, соседи и т. д. видят, что прививки эффективны и безопасны. Например, по данным Росэпиднадзора, в прошлом сезоне в Москве, где самый высокий в стране процент привитых (почти 70% против 49% по России), эпидемии не было. Несомненно, и в этом сезоне прививочная кампания будет и активной, и эффективной.