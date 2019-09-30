Минздрав пообещал бороться с "антивакцинальным лобби"

Активная деятельность "антивакцинального лобби" неизбежно приведет к распространению эпидемий. Такое мнение высказал заместитель главы Министерства здравоохранения России Сергей Краевой на заседании первого Национального форума "Здоровье и безопасность детей".

"Нет ни одной другой программы в области здравоохранения, которая дала бы столь впечатляющие результаты, как иммунопрофилактика. Вместе с тем, в настоящее время в нашей стране и во всем мире мы наблюдаем активизацию антивакцинального лобби", - сказал он.

Представитель ведомства подчеркнул, что через СМИ и интернет распространяется информация о вреде прививок, которая является ложной и подрывает доверие россиян к вакцинации. Между тем даже небольшое сокращение числа людей, подлежащих вакцинации, "ведет к эпидемическому возврату болезней".

"Если уровень охвата вакцинации снижается ниже порогового, возникает риск возврата инфекций и возникновения эпидемий", - предупредили в Минздраве.

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