Медики рассказали о негативных последствиях работы в офисе

В НИИ медицины труда имени академика Н. Ф. Измерова рассказали о негативных последствиях работы в офисе. К числу самых опасных последствий относятся: невротизм, тревожность и синдром нервно-эмоционального перенапряжения.

Кроме того, неблагоприятным фактором работы в офисе являются: высокая загрузка, профессиональный стресс и гиподинамия.

Также отрицательными факторами офисной работы являются: ненормированный рабочий день и неблагоприятные условия среды в офисных помещениях.

Все это приводит к тому, что среди офисных работников наблюдается высокий уровень заболеваемости.

Частые стрессы, высокие требования, отсутствие достойной оплаты труда и страх потерять работу приводят к психическим расстройствам. Данные факторы опасны и для развития болезней сердечно-сосудистой системы.

Стресс и утомляемость на рабочем месте могут стать причиной развития гинекологических заболеваний у женщин, а также нарушение репродуктивного здоровья у мужчин.

Врачи напоминают, что профессиональное выгорание является одой из самых актуальных проблем.

Врач-терапевт Людмила Лапа напоминает, что офисным сотрудникам нужно делать гимнастику каждые 15 минут. Также специалист рекомендует принимать витамины.

Фото: youtube.com

Читайте также:

Роструд: работа в праздники оплачивается в двойном размере

Доступные всем способы, способные замедлить старение

Вакансий для людей после 60 очень мало: Отрасли, где их ждут