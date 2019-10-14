Доступные всем способы, способные замедлить старение

Наш внешний облик зависит как от ухода, так и от образа жизни. Чем старше возраст, тем ярче следы последнего отражаются на коже лица. Но есть совершенно бесплатные и доступные всем способы, которые помогут замедлить процесс старения.

Спорт и физические нагрузки

Запомните, движение - жизнь! Альтернативы этому нет. Разгонять кровь нужно каждый день для того, чтобы ткани получали больше питательных веществ и кислорода. Без нормального притока артериальной крови к тканям и оттока венозной крови от лимфы вы быстро станете выглядеть старше.

Также необходимы силовые нагрузки, придающие тонус мышцам и помогающие сохранить осанку и четкость овала лица. Главное, найти свой вид нагрузок и спорт, которым вы будете заниматься с удовольствием.

Правильное питание

Принципов правильного питания великое множество. У каждого диетолога есть своя система питания, которой он рекомендует придерживаться. Запомните, что во всем главенствует мера. Оптимальное соотношение белков, жиров и углеводов никак не навредит вашему организму. Какой бы принцип вы не выбрали, меняйте рацион постепенно.

Стабилизация веса

Еще один нюанс в деле сохранения молодости и красоты - стабильный вес. Безусловно, лишний вес негативно повлияет как на фигуру, так и на лицо. Но если вы решили похудеть, делайте это с умом и постепенно. В целом вес нужно всегда держать под контролем. Он не должен резко колебаться. Простительно, если во время отпуска вы наберете 2-3 лишних кг, которые будете сбрасывать в течение месяца-двух.

Голодание

Плюсы интервального голодания давно доказаны. Оно помогает замедлить старение. Положительные эффекты будут заметны, если в день периоды голода будут не менее 16 часов. Так как в сутках 24 часа, принимать пищу придется в оставшиеся 8 часов. Например, вы едите с 11:00 до 19:00, а в остальное время пьете воду. Последний прием пищи должен быть за 3-4 часа до сна. Также раз в неделю можно устраивать однодневное голодание.

Здоровый сон

Как известно, наш организм восстанавливается во время сна. Поэтому любой недосып сразу отразится на вашей коже. Для полноценного сна человеку необходимо от 7 до 9 часов. Очень важно соблюдать режим, ложась спать и просыпаясь в одно и то же время.

Интеллектуальные нагрузки

Ученые считают, что мозг нужно нагружать всю жизнь. Если мозг уверен, что перед ним стоят нерешенные задачи, он не спешит умирать и старается держать весь организм в тонусе. Поэтому благодаря интеллектуальным нагрузкам можно сохранить как ясность ума, так и замедлить старение организма.

Фото: pourlefemme.ru

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