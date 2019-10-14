Роструд: работа в праздники оплачивается в двойном размере

Совсем скоро у россиян наступят последние длинные выходные в 2019 году: со 2 по 4 ноября, в связи с празднованием Дня народного единства.

В целях недопущения нарушений со стороны работодателей, Роструд напомнил о том, что, в соответствии с действующим законодательством, оплачиваться выход на работу в эти должен в двойном размере. Или, уточняют в пресс-службе ведомства, работнику должен быть предоставлен "отгул".

Причем это обязательно должен быть целый день, вне зависимости от того, сколько часов фактически отработал человек. При этом просить сотрудника выйти на работу в выходной можно лишь при необходимости выполнения срочных дел, от которых зависит функционирование предприятия, либо в случае ЧП.

Привлекать к работе в официальные выходные и праздники возможно только в исключительных ситуациях с письменного согласия человека. При этом работодатель должен издать соответствующий приказ.

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Фото:.mfc-chita.ru