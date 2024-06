Летнее преображение малины: 5 лайфхаков для здорового и плодоносного куста

Середина лета — важный период для малины. Именно в это время кусты активно наращивают зеленую массу, цветут и закладывают будущий урожай. Чтобы помочь малине пройти этот ответственный этап успешно, необходимо правильно за ней ухаживать. Рассмотрим основные агроприёмы, которые помогут подготовить малину к обильному плодоношению

Фото: creativecommons.org by Jim Clark is licensed under https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/deed.en