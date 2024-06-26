Летнее преображение малины: 5 лайфхаков для здорового и плодоносного куста

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Пошаговая инструкция по уходу за малиной в середине лета

Садоводство » Деревья и кустарники

Середина лета — важный период для малины. Именно в это время кусты активно наращивают зеленую массу, цветут и закладывают будущий урожай. Чтобы помочь малине пройти этот ответственный этап успешно, необходимо правильно за ней ухаживать. Рассмотрим основные агроприёмы, которые помогут подготовить малину к обильному плодоношению

Пошаговая инструкция по уходу за малиной в середине лета
Фото: creativecommons.org by Jim Clark is licensed under https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/deed.en

Первое и важное — прищипывание верхушек

Как только малина достигнет высоты 1-1,2 м, необходимо прищипнуть верхушки побегов. Это запустит процесс ветвления, благодаря которому куст сформирует больше плодовых веток. В итоге вы получите более высокий и равномерный урожай.

Внесение подкормок

Летом малине необходимо активное питание. Для этого в середине лета рекомендуется внести комплексное удобрение с преобладанием азота. Такая подкормка поможет кустам нарастить зеленую массу и подготовиться к плодоношению. Можно также использовать органические удобрения — перегной, компост или коровяк.

Рыхление и мульчирование

Важно регулярно рыхлить приствольные круги малины, чтобы почва хорошо пропускала воздух и влагу. Одновременно стоит замульчировать приствольные круги торфом, опилками или измельченной листвой. Это защитит корни от иссушения и вытеснит сорняки.

Борьба с вредителями

В середине лета малину могут атаковать различные вредители — от малинного жука до паутинного клеща. Для борьбы с ними применяйте проверенные народные средства — отвары чеснока, полыни, табака или специальные инсектициды. Регулярные профилактические обработки помогут уберечь урожай.

Поливы и борьба с засухой

Малине в жару требуется достаточное увлажнение. Организуйте регулярные, обильные поливы, особенно в период цветения и завязывания ягод. Не допускайте иссушения почвы. При необходимости замульчируйте приствольные круги, чтобы сохранить влагу.

Следуя этим несложным рекомендациям, вы поможете малиновым кустам успешно пройти период активной вегетации и подготовиться к обильному плодоношению. А значит, сможете рассчитывать на высокий урожай ароматных и вкусных ягод.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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