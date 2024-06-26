Летнее преображение малины: 5 лайфхаков для здорового и плодоносного куста

Середина лета — важный период для малины. Именно в это время кусты активно наращивают зеленую массу, цветут и закладывают будущий урожай. Чтобы помочь малине пройти этот ответственный этап успешно, необходимо правильно за ней ухаживать. Рассмотрим основные агроприёмы, которые помогут подготовить малину к обильному плодоношению
Как только малина достигнет высоты 1-1,2 м, необходимо прищипнуть верхушки побегов. Это запустит процесс ветвления, благодаря которому куст сформирует больше плодовых веток. В итоге вы получите более высокий и равномерный урожай.
Летом малине необходимо активное питание. Для этого в середине лета рекомендуется внести комплексное удобрение с преобладанием азота. Такая подкормка поможет кустам нарастить зеленую массу и подготовиться к плодоношению. Можно также использовать органические удобрения — перегной, компост или коровяк.
Важно регулярно рыхлить приствольные круги малины, чтобы почва хорошо пропускала воздух и влагу. Одновременно стоит замульчировать приствольные круги торфом, опилками или измельченной листвой. Это защитит корни от иссушения и вытеснит сорняки.
В середине лета малину могут атаковать различные вредители — от малинного жука до паутинного клеща. Для борьбы с ними применяйте проверенные народные средства — отвары чеснока, полыни, табака или специальные инсектициды. Регулярные профилактические обработки помогут уберечь урожай.
Малине в жару требуется достаточное увлажнение. Организуйте регулярные, обильные поливы, особенно в период цветения и завязывания ягод. Не допускайте иссушения почвы. При необходимости замульчируйте приствольные круги, чтобы сохранить влагу.
Следуя этим несложным рекомендациям, вы поможете малиновым кустам успешно пройти период активной вегетации и подготовиться к обильному плодоношению. А значит, сможете рассчитывать на высокий урожай ароматных и вкусных ягод.
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