Клубника не будет гнить: эта мера защитит ягоды от соприкосновения с землёй

Мульчирование — это не только эффективный способ защитить плоды от контакта с землёй, но и отличный метод сохранения влаги в почве и подавления роста сорняков. После внесения удобрений и рыхления почвы я равномерно распределяйте слой соломы или опилок толщиной 5-7 см. Если нужно посадить новые кусты клубники, аккуратно сделайте отверстия для их посадки, стараясь не нарушать слой мульчи. Этот барьер защищает ягоды от соприкосновения с землёй.

Фото: commons.wikimedia.org by Rob Bertholf is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported