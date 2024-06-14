Клубника не будет гнить: эта мера защитит ягоды от соприкосновения с землёй

Как защитить ягоды от гниения?

Мульчирование — это не только эффективный способ защитить плоды от контакта с землёй, но и отличный метод сохранения влаги в почве и подавления роста сорняков. После внесения удобрений и рыхления почвы я равномерно распределяйте слой соломы или опилок толщиной 5-7 см. Если нужно посадить новые кусты клубники, аккуратно сделайте отверстия для их посадки, стараясь не нарушать слой мульчи. Этот барьер защищает ягоды от соприкосновения с землёй.

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Важно регулярно пополнять слой мульчи по мере её разложения, чтобы поддерживать постоянную защиту. Соломенная мульча или опилки также помогают поддерживать оптимальную температуру корневой системы, что способствует лучшему росту и развитию растений.