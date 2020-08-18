Липовой: Лукашенко – сильный политик, поэтому начал договариваться

В последние пару дней риторика белорусской власти, пытающейся навести порядок в стране, активно протестующей против итогов прошедших президентских выборов, заметно изменилась.

Вместо силовых методов, которые лишь вызывали лишь усиление протестных настроений и критику со стороны иностранных правительств, Лукашенко теперь, очень на то похоже, решил договариваться.

Почему белорусский лидер вдруг так резко "переобулся": еще вчера он заявлял, что уйти с поста президента его заставит только смерть, а сегодня он уже говорит, что новые выборы, в принципе, возможны?

Своим мнением поделился Герой России, генерал-майор Сергей Липовой, председатель Общероссийской организации "Офицеры России":

"Лукашенко понял, что силовыми методами заставить оппозицию замолчать не выйдет. И что, чем жёстче он будет действовать, тем сильнее настроит белорусский народ против себя. Поэтому сейчас он пытается изменить тактику: протянуть время, насколько возможно, и договориться, с кем получится".

По мнению генерал-майора, то, что делает сейчас Лукашенко, "неплохо", но начать договариваться надо было раньше, чтобы не накалять ситуацию в стране до такой степени, что уже и до забастовок на предприятиях дело дошло.

"Действующий президент Белоруссии ошибся в методах: времена, когда можно было открыто силой заставить молчать несогласных, давно прошли. Теперь главное качество хорошего политика — это умение договариваться, в том числе, и со своим народом. Остается надеяться, что у Александра Лукашенко это получится".

Читайте также:

"Пакет реформ" сделает из Белоруссии антироссийское государство

Макрон призвал ЕС объединиться с протестующими в Белоруссии