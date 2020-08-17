Президент Германии призвал Лукашенко не применять насилие к митингующим

Остановить насилие в Белоруссии смогут только переговоры. Президент республики Александр Лукашенко должен выйти на диалог с митингующими и оппозицией.

Такого мнения придерживается президент Германии.

"Я обращаюсь к президенту Лукашенко с призывом идти путем переговоров. Я обращаюсь к белорусским военным с призывом не запятнать себя насилием против собственного народа", — заявил Франк-Вальтер Штайнмайер.

Он отметил, что белорусы, выходящие на мирные акции протеста, заслуживают солидарности и поддержки.

Ранее задержание митингующих в Белоруссии осудила канцлер Германии Ангела Меркель. Её слова процитировал официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт. По его словам, канцлер осуждает задержание демонстрантов и потрясена о том, что к ним применяется насилие. Меркель призвала белорусские власти отпустить всех, кто был задержан на акциях протеста.

Накануне в своём микроблоге поддержать митингующих призвал президент Франции. По словам Эммануэля Макрона, Евросоюз на стороне белорусского народа.