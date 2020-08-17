Остановить насилие в Белоруссии смогут только переговоры. Президент республики Александр Лукашенко должен выйти на диалог с митингующими и оппозицией.
Такого мнения придерживается президент Германии.
"Я обращаюсь к президенту Лукашенко с призывом идти путем переговоров. Я обращаюсь к белорусским военным с призывом не запятнать себя насилием против собственного народа", — заявил Франк-Вальтер Штайнмайер.
Он отметил, что белорусы, выходящие на мирные акции протеста, заслуживают солидарности и поддержки.
Ранее задержание митингующих в Белоруссии осудила канцлер Германии Ангела Меркель. Её слова процитировал официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт. По его словам, канцлер осуждает задержание демонстрантов и потрясена о том, что к ним применяется насилие. Меркель призвала белорусские власти отпустить всех, кто был задержан на акциях протеста.
Накануне в своём микроблоге поддержать митингующих призвал президент Франции. По словам Эммануэля Макрона, Евросоюз на стороне белорусского народа.
Президент Белоруссии поручил силовым структурам не допускать народные протесты в виде "цепи неравнодушных" от Вильнюса до Киева.