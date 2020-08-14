Меркель осудила задержание протестующих в Белоруссии

Фундаментальные права в Белоруссии "попираются ногами" и это совершенно неприемлемо. Так ситуацию в республике оценила канцлер Германии Ангела Меркель.

Она осудила происходящие жестокость и насилие, которые применяют силовики.

"Канцлер осуждает прежде всего то, что тысячи людей просто из-за участия в мирных протестах были задержаны, она потрясена сообщениями, что задержанные подвергаются насилию. Она выражает глубокую скорбь родственникам погибших", — процитировал канцлера официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.

По его словам, Меркель призывает белорусские власти освободить задержанных на митингах.

Напомним, что сегодня проходит заседание глав МИД стран Евросоюза, на котором обсуждают пути решения кризиса, сложившегося в Белоруссии. Также на повестке дня возможные санкции в отношении властей республики.

Ранее "Правда.Ру" писала, что Светлана Тихановская обратилась к белорусам и предложила им выходить на мирные акции протеста. Их организаторами, по ее мнению, должны стать мэры городов. Она также поблагодарила силовиков, которые отказались исполнять преступные приказы руководства.