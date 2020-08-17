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Макрон призвал ЕС объединиться с протестующими в Белоруссии

Мир

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал поддержать "белорусов, которые мирно протестуют".

"Европейский Союз должен продолжать мобилизацию вместе с сотнями тысяч белорусов, которые мирно протестуют за уважение своих прав, свободы и суверенитета", — написан он в Twitter.

Автоматический перевод твита "Яндекс.Переводчиком"

И в своей позиции Макрон не одинок.

"ЕС стоит на стороне белорусского народа", — написал в той же социальной сети представитель Евросоюза по иностранным делам Хосеп Боррелл.

К слову, на многотысячном митинге своих сторонников в Минске Александр Лукашенко ответил на призывы иностранных политиков:

"Если только мы уступим их воле […] мы будем мертвы как государство, как народ, как нация. […] мы прекрасно слышим звук гусениц танков НАТО у границ страны,[…] сторонники оппозиции контролируются людьми извне, кукловодами, которые хотят, чтобы мы встали на колени. Но мы этого не сделаем".

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