Макрон усиливает присутствие французского флота в Средиземном море

Президент Франции Эммануэль Макрон объявил, что направит дополнительные корабли в Средиземное море, и призвал Турцию прекратить одностороннюю разведку нефти в "спорных водах".

Это заявление Макрон сделал по итогам переговоров с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом.

"Франция временно усилит свое военное присутствие в Восточном Средиземноморье в ближайшие дни в сотрудничестве со своими партнерами по ЕС, включая Грецию", — сказал Макрон.

Французский президент считает, что Турции следует включиться в "мирный диалог между соседями и союзниками по НАТО":

"Франция и ЕС солидарны с любым членом европейской семьи, чей суверенитет подвергается сомнению. Хотя и Греция, и Турция являются членами НАТО, Греция является членом ЕС, а Турция-нет".

Напомним, ранее Афины подняли тревогу вместе с Брюсселем по поводу сейсмических испытаний, проведенных турецкими судами вблизи острова Кастеллоризо. Остров принадлежит Греции, но расположен недалеко от южного побережья турецкой провинции Анталья.

Турция и ливийское правительство национального согласия (GNA) провели переговоры по соглашению об экономических зонах в Средиземном море, которое позволило бы Анкаре бурить нефть и газ, но Греция и Египет — при поддержке Франции — оспаривают его.

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