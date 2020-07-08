Эрдоган выигрывает битву за нефть и газ Ливии

Военная и политическая напряженность между Турцией и рядом стран — Францией, Кипром, Египтом, Грецией, Израилем и Россией быстро нарастает. Ставка — нефть и газ Ливии.

Начнется ли новая русско-турецкая война в Ливии?

Эрдоган поставил шах кураторам ливийских соперников

В Ливии сохраняется двоевластие и идет война. С одной стороны есть признанное ООН правительство национального согласия (ПНС) в Триполи, возглавляемое Фаизом Сарраджем, а с другой — избранный населением парламент в Тобруке — политическая опора Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифы Хафтара.

Анкара решительно поддержала ПНС, Триполи также получает финансовую и техническую поддержку от Катара и Италии. ЛНА поддерживают Россия, ОАЭ, Египет, Саудовская Аравия и отчасти Франция. Это не означает, что Франция, при этом, поддерживает Россию или Египет — наоборот. Все понимают, что нефти и природного газа Ливии на всех кураторов не хватит.

Пока ливийские соперники с переменным успехом ведут войну за нефтеносные районы в районе Сирта, Эрдоган поставил всем кураторам шах, подписав с Сарраджем в прошлом году договор о создании Исключительной экономической зоны в Средиземном море.

В нем прописано право Турции на разведку углеводородов в Восточном Средиземноморье. Остров Кипр (где есть непризнанная Турецкая Республика Северного Кипра) уже окружен исследовательскими и буровыми судами под защитой турецких военных кораблей и самолетов.

Конечно, это вызвало резкие протесты от соседей по акватории — Кипра, Египта, Греции, Израиля, также претендующими на шельфовые нефть и газ.

Каир открыто предупредил Турцию и силы ПНА, что если они пересекут линию города Сирт — ключевого рубежа в ливийском нефтяном секторе, вооруженные силы Египта войдут в Ливию, чтобы поддержать Хафтара. Остальные пока надеются на санкции ЕС и США. Их же требует и Франция.

Союзники по НАТО так себя не ведут

Париж, который покупает сегодня примерно половину добытой ливийской нефти, взбешен тем, что 10 июня корабли военно-морского флота Турции провели виртуальную атаку на французский фрегат "Курбе" (Courbet). Фрегат попытался приблизиться к гражданскому судну под флагом Танзании, заподозренному в перевозке оружия в Ливию. Но его сопровождали три турецких военных корабля. "Курбе" трижды попал под радиолокационный прицел военно-морских радаров турок и отступил.

В ответ на претензии Парижа в том, что Анкара нарушает эмбарго ООН на поставки оружия в Ливию, Турция указала Франции на то, что она закрывает глаза на поставки оружия из Египта и ОАЭ Хафтару.

Заметим, что это был, мягко говоря, неприятный прецедент — государства члены НАТО не могут, по протоколу, так "взаимодействовать": ни французы обыскивать турок — ни турки проводить акты устрашения французов.

Но у Эрдогана нет ничего, кроме презрения к странам НАТО, сдавшим Сирию "кровавому мяснику Асаду" и предавшим курдов. Мы помним, что он называл Ангелу Меркель "нацисткой". А французы ищут виноватых на стороне.

Что ищет Россия в Ливии?

Конечно, "виновата" во всем, что происходит в Ливии — Россия. Турецкие официальные СМИ регулярно обвиняют Кремль в переброске туда наемников из числа жителей районов Сирии, подконтрольных силам Башара Асада, а так же ЧВК "Вагнера". В США прямо сказали, что если бы не российская интервенция, то и турецкой бы не было.

"Вмешательство России в дела Ливии привело к турецкой интервенции", — заявил помощник госсекретаря США по Ближнему Востоку Дэвид Шенкер.

Кремль это опровергает. Информация о присутствии ЧВК" Вагнера" в Ливии основана на подтасованных данных, заявил спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов.

Однако Эммануэль Макрон нам поведал о том, что "друг Владимир" признал, что в Ливии есть армия Вагнера, но это же "частная армия", сказал президент России.

Спросим себя, а зачем нам нефть и газ Ливии, если и своих хватает. А зачем нам иракская нефть, где работают российские компании, африканская нефть, нефть Венесуэлы? Контроль над стратегическим сырьем в мире определяет мощь державы, ее конкурентноспособность, податливость партнеров в обсуждении мировых проблем.

Несмотря на то, что Кремль поставил на Хафтара (соратник Каддафи, учился в СССР), Россия всячески подталкивает обе стороны противостояния к переговорам. Москве нужна сильная и единая страна, которая заплатит по долгам и, в силу своей истории, геополитического положения и состава элиты, будет нашим партнером, не только покупая оружие и строя при нашей помощи железные дороги, но и координируя с нами цены на нефтяном и газовом рынке.

На Западе забеспокоились о выходе Турции из НАТО

13 июля совет министров иностранных дел ЕС обсудит отношения ЕС и Турции. Но Анкара не думает сдаваться, Эрдоган продвигается в военном отношении на Африканском Роге, в Судане, Сирии, а теперь и в Ливии. Военная доктрина Эрдогана нацелена на господство над Эгейским, Красным морями, большей частью Средиземного и Черного морей.

Если он и будет договариваться, то только с Вадимиром Путиным. Потому что российский президент может ответить, и уже делал это, и в случае со сбитым российским летчиком, и в Идлибе. А вот с НАТО Эрдоган договариваться не будет, он прекрасно понимает, что его "партнеры" опасаются выхода Турции из альянса, и это ослабит его позиции против России. Поэтому ответные меры США и ЕС опять ограничатся санкциями против отдельных турецких политиков второго ранга, которые потом будут сняты.

Чувство реальности изменяет западным политикам, они все еще живут старыми установками на сдерживание России, а сдерживать надо не договороспособную Москву, а импульсивную и горделивую Анкару.

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