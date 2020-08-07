Греция и Египет объединяются на фоне обострения отношений с Турцией

Египет и Греция подписали двустороннее соглашение, предусматривающее создание исключительной экономической зоны в Восточном Средиземноморье.

Об этом сегодня сообщил министр иностранных дел Египта Самех Шукри после встречи со своим греческим коллегой Никосом Дендиасом в Каире.

"Соглашение находится в рамках международного права и способствует обеспечению безопасности и стабильности в регионе. Район, о котором идет речь, содержит перспективные запасы нефти и газа", — сказал Шукри.

Каир и Афины не согласны с Турцией, которая в прошлом году подписала соглашение о разграничении морских пространств с международно признанным ливийским правительством. Этот шаг обострил споры о потенциальных морских запасах газа в Восточном Средиземноморье.