В Таиланде арестовали россиянина за нелегальное предоставление услуг массажиста.
По информации издания The Phuket News, инцидент произошёл на острове Пхукет в районе Вичит. 37-летний Александр И. использовал социальные сети для рекламы своих услуг и продажи травяных медицинских препаратов. Туристическая полиция задержала его в его жилище после того, как под видом клиентов договорилась о сеансе терапии стоимостью 200 долларов.
Мужчине были предъявлены обвинения в осуществлении деятельности без соответствующей лицензии.
В случае использования поддельного масла, часто представляющего собой дешевый минеральный лубрикант, защита двигателя снижается.