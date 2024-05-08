Незаконные услуги массажа в Таиланде: арест россиянина на Пхукете

Россиянин арестован за нелегальный массаж в Таиланде

В Таиланде арестовали россиянина за нелегальное предоставление услуг массажиста.

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По информации издания The Phuket News, инцидент произошёл на острове Пхукет в районе Вичит. 37-летний Александр И. использовал социальные сети для рекламы своих услуг и продажи травяных медицинских препаратов. Туристическая полиция задержала его в его жилище после того, как под видом клиентов договорилась о сеансе терапии стоимостью 200 долларов.

Мужчине были предъявлены обвинения в осуществлении деятельности без соответствующей лицензии.