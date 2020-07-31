Медийная политика властей рождает революционеров

На события в Хабаровском крае не обратили внимание разве что ленивые. Лишь федеральные массмедиа практически игнорируют продолжающиеся в регионе протесты граждан.

Польза от поверхностного ретуширования проблемы ничтожна, но вред оценить будет нетрудно. Достаточно обратиться к опыту титанов Великой русской революции, которые на практике доказали свою способность раскачать ту самую пресловутую "лодку".

Обет молчания

Федеральные телеканалы, помимо трансляций старых сериалов, набивших оскомину фильмов и повторов развлекательных шоу, изумляют своих зрителей еще и обетом информационного молчания.

Начиная с 11 июля 2020 года, в Хабаровском крае проходят массовые несанкционированные митинги и шествия. Ладно, если бы не заметили один митинг, пусть даже и многочисленный, а тут уже скоро месяц как не теряют своего накала протесты в одном из стратегически важных регионов страны.

Так уж сложилось в отечественном медиапространстве, что основным источником получения информации пока является телевидение. Даже несмотря на очевидный рост интернет-аудитории, которая пока напоминает активных читателей советского самиздата. Новостные и общественно-политические программы стараются убедить граждан, что их на самом деле волнуют не проблемы на своей Родине, а в приоритете тревоги за:

судьбу BLM протестов в США;

новые твиты Дональда Трампа;

настроение Ангелы Меркель и Эммануэля Макрона;

пятничную молитву Реджепа Эрдогана;

возможные сексуальные достижения президента Украины;

имущественные дрязги медийно известных персонажей;

проблемы выяснения кто из гостей в студии от кого забеременел.

В интернете гуляет шутка о грандиозном успехе отечественных федеральных и аффилированных с правящей политической элитой массмедиа:

"Россия вышла в лидеры среди стран, которые не замечают протесты в Хабаровском крае".

Скрытые новости

Недавний опрос, проведенный "Левада центром", показал, что россияне в курсе происходящего на Дальнем Востоке. Возможно, еще есть такие политики и чиновники, которые полагают, что достаточно не допустить освещения нежелательной для них темы в "главных новостях", так все само собой и успокоится. Тем не менее:

83% опрошенных знают о протестах в Хабаровском крае;

26% участников исследования внимательно следят за событиями в регионе;

57% респондентов "что-то слышали об этом";

45% жителей России симпатизируют протестующим;

26% относятся к ним нейтрально;

17% — отрицательно.

Иными словами, информационный игнор не состоялся. Делать вид, что ничего не происходит в стране у проповедников с федерального телевидения получается все нелепее раз за разом.

Политическая казуистика

Чтобы уловить вибрацию всех нитей, из которых в итоге и связали хабаровскую политическую безрукавку, необходимо погрузиться в тему на уровне экспертов. Причем, таких, которые информированы куда серьезнее, нежели инсайдеры, которые получают свою порцию славы в популярных соцсетях и мессенджерах. Простому зрителю и читателю картина пока доступна лишь в общих чертах.

Неподготовленной аудитории, при разнообразии оценок и мнений, непросто сходу разобраться в ситуации. В казуистике политических процессов, особенно в России, чаще без "поллитры" это сделать и не получится. Но понимание того, что что-то происходит неладное в стране, уже есть. Как говорил вождь мирового пролетариата Ульянов-Ленин:

"Политические события всегда очень запутаны и сложны. Их можно сравнить с цепью. Чтобы удержать всю цепь, надо уцепиться за основное звено".

Судя по тому, что становится все более очевидной мутация требований хабаровчан от локальной к общероссийской повестке, постепенно наполняется содержанием и общее представление о сути происходящего в стране в целом. Люди все чаще обращают внимание на источники глобальных проблем, которые по вертикали спускаются на частный уровень. Владимир Ульянов-Ленин заметил:

"Люди всегда были и всегда будут глупенькими жертвами обмана и самообмана в политике, пока они не научатся за любыми нравственными, религиозными, политическими, социальными фразами, заявлениями, обещаниями разыскивать интересы тех или иных классов".

В таком развитии нетрудно разглядеть опасность не только для нынешних отечественных политических элит, но и для русской государственности в целом. Об этом говорил Лев Троцкий, проверивший теорию на практике:

"В революцию массы входят не с готовым планом общественного переустройства, а с острым чувством невозможности терпеть старое".

Конечно же, крупный регион не может обойтись без губернатора. Правда, с учетом сложившихся обстоятельств, нетрудно было предположить, что назначение руководителя Хабаровского края не из местных только подогреет общественный протест. Тем более, что система вассальности в России становится все менее популярной.

Чем дольше продолжаются протесты в Хабаровском крае, тем чаще на митингах и шествиях появляются лозунги, призывающие к отставке представителей правящей политической элиты. При этом вполне очевидно, что любое силовое решение проблемы может привести к настоящему взрыву, а то и к катастрофе общероссийского масштаба.

Олдскульные приемы

Как это принято, когда, в силу обстоятельств, не получается деликатно купировать возникший конфликт, применяются испытанные "шумовые гранаты". Попытки дискредитации жителей Хабаровского края продолжаются уже не один день. В различных провластных массмедиа их объявили:

проплаченной Госдепом США местной "пятой колонной";

завезенными, в том числе из-за границы, бунтовщиками (это при закрытых границах РФ);

экстремистами и предателями Родины.

О подобных приемах более века назад уже рассказывал Владимир Ульянов-Ленин:

"Один прием буржуазной печати всегда и во всех странах оказывается наиболее ходким и безошибочно действительным. Лги, шуми, кричи, повторяй ложь — что-нибудь останется".

Разобраться в политической казуистике, как ни странно, помогают те самые отредактированные новости и нередко откровенная ложь. На этот нюанс обратил внимание и демон Великой русской революции Лев Троцкий:

"Истина вспыхивает не только из столкновения мнений, как говорят французы, но также из внутренних противоречий лжи".

Под колесами "Фургаломобиля"

В Хабаровском крае, где, наверно, нет такого человека, кто бы не трепетал от местного культового блюда — папоротника с мясом, уже начались задержания наиболее активных протестующих.

Попал под раздачу и водитель так называемого "Фургаломобиля" (микроавтобуса, оформленного рисунками и плакатами с требованиями вернуть в Хабаровский край Сергея Фургала). Досталось и представителям КПРФ, и другим лидерам общественного мнения. Об ошибочности репрессивных методов решения политических проблем напоминал все тот же символ революции Лев Троцкий:

"Может быть, самое худшее в реакционной эпохе то, что в общественном сознании она насаждает царство глупости… воцаряется единомыслие без мысли".

Недопущение плюрализма мнений, неумение воспринимать критику как созидательное благо для государства неминуемо приведут к деградации общественно-политических отношений в стране. И снова это подтверждает опытный революционер Лев Троцкий:

"Самостоятельный характер, как и самостоятельная мысль не могут развернуться без критики".

Зацикливание на парадигме стабильности во всех сферах и любой ценой может сыграть злую шутку. Подобные примеры давно описаны, в том числе и непосредственными участниками революционных событий в Российской империи. Неплохо было бы обратить внимание, что и кома — это тоже своего рода стабильность.