Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Новости Все >
Первое сентября предложили сделать выходным для семей первоклассников
В Москве пересчитали доноров плазмы для лечения COVID
Учёные: хлопковая одежда защитит от коронавируса
Петербургские свахи рассказали, кому отказывают в помощи по поиску пары
Британия не признаёт итоги выборов президента в Белоруссии
Названы регионы, в которых нет новых случаев коронавируса
В Крыму к 2021 году планируют получить саженцы винограда из пробирки
В Минтруде рассказали о возможности переноса рабочего дня с 31 декабря
Дегтярёв разочаровался в региональном министре здравоохранения

Лукашенко назвал условие для перевыборов президента Белоруссии

Мир » Бывший СССР » Белоруссия

Белоруссия может быть разрушена всего за полгода. Это произойдёт, если работники предприятий будут бастовать.

Такое заявление сделал президент Белоруссии Александр Лукашенко. Сегодня он прилетел на вертолёте на Минский завод колёсных тягачей.

"Никогда вы от меня не дождетесь, чтобы я под давлением что-то сделал. Их (перевыборов — прим. ред.) не будет. Потому что не будет ни МЗКТ, ни МАЗа, ни БЕЛАЗа, за полгода мы уничтожим все. Вы говорите о несправедливых выборах и хотите провести справедливые? Отвечаю вам на этот вопрос. Мы провели выборы. Пока вы меня не убьете, других выборов не будет", — заявил глава государства.

Сегодня работники МЗКТ намеревались устроить забастовку. Для их поддержки к проходной пришли десятки человек, которые не имеют отношения к заводу. Также здесь были рабочие с электротехнического и тракторного заводов.

Напомним, что накануне в Минске прошла акция в поддержку действующей власти. У Дома правительства собралось больше 70 тысяч человек. К митингующим вышел Александр Лукашенко, который заявил, что "Белоруссия перестанет существовать как страна, если власти уступят требованиям о проведении новых выборов".

Последние материалы
Британия не признаёт итоги выборов президента в Белоруссии
"Пакет реформ" сделает из Белоруссии антироссийское государство
В Крыму к 2021 году планируют получить саженцы винограда из пробирки
Названы регионы, в которых нет новых случаев коронавируса
Правительство Белоруссии сложило полномочия
В Минтруде рассказали о возможности переноса рабочего дня с 31 декабря
Дегтярёв разочаровался в региональном министре здравоохранения
Страховщикам запретили навязывать новый полис ОСАГО
Marca назвала три варианта для Месси
Разработана новая технология опреснения морской воды
Популярное
Политика. Новости и аналитика
Александр Лукашенко поручил пресекать акции солидарности

Президент Белоруссии поручил силовым структурам не допускать народные протесты в виде "цепи неравнодушных" от Вильнюса до Киева.

Александр Лукашенко поручил пресекать акции солидарности
CNN: Лукашенко поставил Путина перед рискованным выбором
Мир. Новости мира
CNN: Лукашенко поставил Путина перед рискованным выбором
Политика. Новости и аналитика
Более 70 тысяч человек вышли на акцию в поддержку Лукашенко
Политика. Новости и аналитика
В Минске пройдёт акция в поддержку Лукашенко
Василий Амирджанов События в Белоруссии заставили сделать нравственный выбор Василий Амирджанов Любовь Степушова США открывают Четвертый Казахстанский фронт Любовь Степушова Игорь Буккер "Энола Гэй" не прижала Японию к ногтю Игорь Буккер
Комментарии
"Пакет реформ" сделает из Белоруссии антироссийское государство
Жириновский захотел испытать на себе вакцину от коронавируса
Белоруссию ждёт крушение режима и присоединение?
Белоруссию ждёт крушение режима и присоединение?
Белоруссию ждёт крушение режима и присоединение?
Белоруссию ждёт крушение режима и присоединение?
Белоруссию ждёт крушение режима и присоединение?
Белоруссию ждёт крушение режима и присоединение?
Белоруссию ждёт крушение режима и присоединение?
Белоруссию ждёт крушение режима и присоединение?
Белоруссию ждёт крушение режима и присоединение?
События в Белоруссии заставили сделать нравственный выбор
Белоруссию ждёт крушение режима и присоединение?
Белоруссию ждёт крушение режима и присоединение?
По какому принципу в стране назначают губернаторов
Почему власти Армении боятся ТВ России?
Белоруссию ждёт крушение режима и присоединение?
Более 70 тысяч человек вышли на акцию в поддержку Лукашенко
События в Белоруссии заставили сделать нравственный выбор
Вакцинация от гриппа в Москве начнётся 1 сентября
В Маврикии объявили режим чрезвычайной экологической ситуации
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Политика конфиденциальности Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ