Лукашенко назвал условие для перевыборов президента Белоруссии

Белоруссия может быть разрушена всего за полгода. Это произойдёт, если работники предприятий будут бастовать.

Такое заявление сделал президент Белоруссии Александр Лукашенко. Сегодня он прилетел на вертолёте на Минский завод колёсных тягачей.

"Никогда вы от меня не дождетесь, чтобы я под давлением что-то сделал. Их (перевыборов — прим. ред.) не будет. Потому что не будет ни МЗКТ, ни МАЗа, ни БЕЛАЗа, за полгода мы уничтожим все. Вы говорите о несправедливых выборах и хотите провести справедливые? Отвечаю вам на этот вопрос. Мы провели выборы. Пока вы меня не убьете, других выборов не будет", — заявил глава государства.

Сегодня работники МЗКТ намеревались устроить забастовку. Для их поддержки к проходной пришли десятки человек, которые не имеют отношения к заводу. Также здесь были рабочие с электротехнического и тракторного заводов.

Напомним, что накануне в Минске прошла акция в поддержку действующей власти. У Дома правительства собралось больше 70 тысяч человек. К митингующим вышел Александр Лукашенко, который заявил, что "Белоруссия перестанет существовать как страна, если власти уступят требованиям о проведении новых выборов".