"Пакет реформ" сделает из Белоруссии антироссийское государство

Происходящее в Белоруссии уже больше недели приковывает к себе внимание всего мира. России в этом плане приходится хуже всех: ее одновременно обвиняют и в невмешательстве, и во влиянии на ситуацию.

Между тем для нее как раз положение вещей совершенно очевидно. Как пишут в Телеграм-канале "Мейстер", из двух вариантов выбрать лучший тут не получится — оба хуже.

Рассуждая о том, почему оппозиция Александра Лукашенко ничем не лучше его самого, автор отмечает, что Лукашенко, cпустя четверть века правления ставший практически политическим банкротом, как лидер страны-союзника РФ дискредитировал себя сам, целиком и полностью.

Попытки играть на националистических настроениях, регулярное торпедирование интеграционных проектов и неприкрытое желание удержать личную власть, раздавая авансы во все стороны, делают невозможным долговременное сотрудничество с ним как с политиком.

При этом с альтернативами в Белоруссии всё плохо. Кто будет там президентом, неясно. Но очевидно, представитель каких сил им быть не должен.

Маркером такого понимания можно считать отношение к "Реанимационному пакету реформ" для Белоруссии, сформированному представителями радикальной антилукашенковской оппозиции и, по факту, предусматривающему превращение Белоруссии в радикально антироссийское (и русофобское) государство, ничем не уступающее по градусу антимосковской истерики сегодняшней Украине, резюмирует "Мейстер".

Поясним. Эксперты всё-таки проанализировали ожидаемый "образ будущего" белорусской оппозиции. Правда, будущее это до боли напоминает украинское настоящее, подчеркнули они.

Соответствующие первоочередные меры (до 2021 г.) включают в себя следующие шаги:

1. В политической сфере:

Выход из "Союзного государства", Евразийского Союза, Таможенного Союза и других интеграционных образований, где доминирует Россия.

Запрет пророссийских организаций, деятельность которых противоречит национальным интересам, а также российских фондов и организаций, которые финансирует такие структуры.

Введение уголовной ответственности за публичные высказывания, которые оспаривают существование отдельной белорусской нации и/или её исторического права на собственное государство. Введение уголовной ответственности за публичные оскорбления белорусского языка.

Мониторинг силами гражданского общества деятельности прокремлёвских инициатив в Беларуси.

Осуществление пограничного и таможенного контроля на границе с Россией.

2. Запрет продажи российским компаниям объектов белорусской инфраструктуры.

3. В информационной сфере:

Освобождение независимых СМИ от давления и контроля со стороны государства, обеспечение свободы СМИ и свободы слова в Беларуси.

Запрет трансляции в Беларуси публицистических, общественно-политических и новостных программ, созданных российскими телеканалами.

Включение в стандартный телевизионный пакет обязательных общедоступных телеканалов Латвии, Литвы, Польши и Украины.

Восстановление постоянной деятельности Общественного координационного Совета в сфере массовой информации.

4. В военной сфере:

Выход из ОДКБ, возвращение полного контроля Беларуси над своими системами противовоздушной и противоракетной обороны.

Вывод с территории Беларуси российских военных объектов — узла связи в Вилейке и радиолокационной станции под Барановичами.

Усиление патриотического воспитания в белорусской армии.

Перевод воспитательной работы в армии на белорусский язык.

Развитие пограничной инфраструктуры на границе со странами ЕС, увеличение пропускной способности пограничных переходов.

То есть риторика до боли узнаваемая, шесть лет назал всё такое видели на той же Украине. К чему это привело и ещё приведет, тоже все могут наблюдать в "прямом эфире".

Что касается Белоруссии, то в результате подобных действий миллионы русских людей в одночасье окажутся втянутыми в межгосударственные дрязги, которые разнесут в клочья остатки былой стабильности республики и ничем хорошим ни в средней, ни в дальней перспективе не увенчаются.

Уже давно понятно, что любая активность типа "Руха" несёт только разрушение, не предлагая ничего взамен. С этим проблема и у белорусов — никто, абсолютно никто не представляет, что нужно делать на посту президента страны.

"А борьба с Россией как генеральная идея уже опробована соседями. Очень жаль, если этим закончится и в Минске. И дело даже не в росте уязвимости России и потенциальных натовских войсках на границе… Просто разменом в этом случае станем практически мы сами", — заключили эксперты.