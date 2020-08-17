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Автор Александр Шторм

"Пакет реформ" сделает из Белоруссии антироссийское государство

Мир » Бывший СССР » Белоруссия

Происходящее в Белоруссии уже больше недели приковывает к себе внимание всего мира. России в этом плане приходится хуже всех: ее одновременно обвиняют и в невмешательстве, и во влиянии на ситуацию.

Между тем для нее как раз положение вещей совершенно очевидно. Как пишут в Телеграм-канале "Мейстер", из двух вариантов выбрать лучший тут не получится — оба хуже.

Рассуждая о том, почему оппозиция Александра Лукашенко ничем не лучше его самого, автор отмечает, что Лукашенко, cпустя четверть века правления ставший практически политическим банкротом, как лидер страны-союзника РФ дискредитировал себя сам, целиком и полностью.

Попытки играть на националистических настроениях, регулярное торпедирование интеграционных проектов и неприкрытое желание удержать личную власть, раздавая авансы во все стороны, делают невозможным долговременное сотрудничество с ним как с политиком.

При этом с альтернативами в Белоруссии всё плохо. Кто будет там президентом, неясно. Но очевидно, представитель каких сил им быть не должен.

Маркером такого понимания можно считать отношение к "Реанимационному пакету реформ" для Белоруссии, сформированному представителями радикальной антилукашенковской оппозиции и, по факту, предусматривающему превращение Белоруссии в радикально антироссийское (и русофобское) государство, ничем не уступающее по градусу антимосковской истерики сегодняшней Украине, резюмирует "Мейстер".

Поясним. Эксперты всё-таки проанализировали ожидаемый "образ будущего" белорусской оппозиции. Правда, будущее это до боли напоминает украинское настоящее, подчеркнули они.

Соответствующие первоочередные меры (до 2021 г.) включают в себя следующие шаги:

1. В политической сфере:

  • Выход из "Союзного государства", Евразийского Союза, Таможенного Союза и других интеграционных образований, где доминирует Россия.
  • Запрет пророссийских организаций, деятельность которых противоречит национальным интересам, а также российских фондов и организаций, которые финансирует такие структуры.
  • Введение уголовной ответственности за публичные высказывания, которые оспаривают существование отдельной белорусской нации и/или её исторического права на собственное государство. Введение уголовной ответственности за публичные оскорбления белорусского языка.
  • Мониторинг силами гражданского общества деятельности прокремлёвских инициатив в Беларуси.
  • Осуществление пограничного и таможенного контроля на границе с Россией.

2. Запрет продажи российским компаниям объектов белорусской инфраструктуры.

3. В информационной сфере:

  • Освобождение независимых СМИ от давления и контроля со стороны государства, обеспечение свободы СМИ и свободы слова в Беларуси.
  • Запрет трансляции в Беларуси публицистических, общественно-политических и новостных программ, созданных российскими телеканалами.
  • Включение в стандартный телевизионный пакет обязательных общедоступных телеканалов Латвии, Литвы, Польши и Украины.
  • Восстановление постоянной деятельности Общественного координационного Совета в сфере массовой информации.

4. В военной сфере:

  • Выход из ОДКБ, возвращение полного контроля Беларуси над своими системами противовоздушной и противоракетной обороны.
  • Вывод с территории Беларуси российских военных объектов — узла связи в Вилейке и радиолокационной станции под Барановичами.
  • Усиление патриотического воспитания в белорусской армии.
  • Перевод воспитательной работы в армии на белорусский язык.
  • Развитие пограничной инфраструктуры на границе со странами ЕС, увеличение пропускной способности пограничных переходов.

То есть риторика до боли узнаваемая, шесть лет назал всё такое видели на той же Украине. К чему это привело и ещё приведет, тоже все могут наблюдать в "прямом эфире".

Что касается Белоруссии, то в результате подобных действий миллионы русских людей в одночасье окажутся втянутыми в межгосударственные дрязги, которые разнесут в клочья остатки былой стабильности республики и ничем хорошим ни в средней, ни в дальней перспективе не увенчаются.

Уже давно понятно, что любая активность типа "Руха" несёт только разрушение, не предлагая ничего взамен. С этим проблема и у белорусов — никто, абсолютно никто не представляет, что нужно делать на посту президента страны.

"А борьба с Россией как генеральная идея уже опробована соседями. Очень жаль, если этим закончится и в Минске. И дело даже не в росте уязвимости России и потенциальных натовских войсках на границе… Просто разменом в этом случае станем практически мы сами", — заключили эксперты.

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