Лукашенко: новые выборы будут, но после принятия новой конституции

Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что новые выборы могут быть проведены. И назвал условие: "после принятия новой конституции".
Однако, он не упомянул никаких конкретных сроков, когда это может произойти.
"Новая конституция, которая, как и предыдущая, может быть принята только на всенародном референдуме позволит провести новые выборы - парламентские, президентские и местные, - если вы этого хотите," - сказал Лукашенко, обращаясь к толпе митингующих.
Напомним, что ранее, выступая перед рабочими Минского завода колёсных тягачей, белорусский президент заявлял:
"пока вы меня не убьёте, других выборов не будет".
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После того как стало известно о телефонных разговорах белорусского и российского президентов, состоявшихся в минувшие выходные, CNN разразилась большой статьёй.