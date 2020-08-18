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Лукашенко: новые выборы будут, но после принятия новой конституции

Мир » Бывший СССР » Белоруссия

Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что новые выборы могут быть проведены. И назвал условие: "после принятия новой конституции".

Однако, он не упомянул никаких конкретных сроков, когда это может произойти.

"Новая конституция, которая, как и предыдущая, может быть принята только на всенародном референдуме позволит провести новые выборы - парламентские, президентские и местные, - если вы этого хотите," - сказал Лукашенко, обращаясь к толпе митингующих.

Напомним, что ранее, выступая перед рабочими Минского завода колёсных тягачей, белорусский президент заявлял:

"пока вы меня не убьёте, других выборов не будет". 

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